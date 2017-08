Nach Ansicht des Reiseexperten Felix Methmann von der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) können Air Berlin-Kunden nur darauf vertrauen, dass die Zusagen der Fluggesellschaft eingehalten werden: "Momentan ist nichts wirklich sicher." Die große Unsicherheit liege vor allem darin, "dass niemand genau weiß, wie es in drei Wochen oder in drei Monaten aussieht".

Am schlechtesten ist die Situation für Reisende, die direkt einen Flug bei Airberlin gebucht haben. Sie gehören dann zur großen Zahl der Gläubiger. Laut Reiseexperte Methmann ist der Kunde in diesem Falle nur einer von vielen. Vorrang hätten die großen Gläubiger wie der Großaktionär Etihad. "Einzelne Kunden bekommen dann wahrscheinlich gar nichts oder nur eine ganz geringe Quote."



Besser sieht es bei Pauschalreisen aus, weil dann der Reiseveranstalter Ansprechpartner ist. Auch wer in einem Reisebüro gebucht hat, ist laut Methmann in der Regel abgesichert. Die Verbraucherschützer fordern deshalb schon seit Langem einen Insolvenzschutz für alle Flugreisenden.