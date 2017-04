Die Elektroautoprämie ist so etwas wie der Ladenhüter unter den Förderprogrammen der Bundesregierung: Nicht einmal fünf Prozent der Prämien haben die deutschen Neuwagenkäufer bisher abgerufen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks von der SPD will trotzdem nicht von einem Flop sprechen. Das Programm laufe noch nicht einmal ein Jahr und gehe noch bis 2019. Bis dahin könne sich noch einiges tun.

Das will die Bundesregierung nun ändern. Bis Ende des Jahres sollen an allen 400 Autobahnraststätten Schnellladestationen stehen. Das hat Verkehrsminister Dobrindt zugesagt. Mehr könne der Bund nicht tun, so Umweltministerin Hendricks.

Auch die Grünen wollen nicht, dass die Bundesregierung als Betreiber von Stromtankstellen eingesetzt wird. Bei der Infrastruktur gibt es trotzdem Handlungsbedarf, findet der Bundestagsabgeordnete Krischer. Er sei für klare Regeln und schlägt vor, bei der Neuanlage von Parkplätzen oder in bestimmten Parkhäusern immer einen Anteil an Ladestationen bereitzustellen. So ließe sich ein Mindestmaß an Ladeinfrastruktur erreichen.