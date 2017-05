Eine weltweite Welle von Cyber-Angriffen hat auch Computer der Deutschen Bahn erfasst. "Die Deutsche Bahn ist seit gestern Abend und in der Nacht Ziel eines Trojaners geworden, der weltweit zahlreiche Firmen und Institutionen infiziert hat", erklärte das Unternehmen am Samstagmorgen.

Der Bahnbetrieb sei dadurch nicht beeinträchtigt, die Anzeigentafeln an den Bahnhöfen zeigten allerdings Fehlermeldungen . Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Worten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Es sei aber noch bis zum Nachmittag mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Weltweit wurden am Freitag zehntausende Computer von Unternehmen, Behörden und Verbrauchern lahmgelegt. Die IT-Sicherheitsfirma Avast entdeckte rund 75.000 betroffene Computer in 99 Ländern, mit einem Schwerpunkt auf Russland, der Ukraine und Taiwan.

In der Nacht zum Samstag wurde die Angriffswelle zumindest vorerst gestoppt, weil ein IT-Sicherheitsexperte auf eine Art "Notausschalter" in der Schadsoftware "Wanna Decryptor" stieß.

In Großbritannien wurden nach Angaben des Gesundheitsdienstes NHS mehrere Krankenhäuser lahmgelegt. Computer sind demnach zum Teil vorsorglich heruntergefahren worden, um Schäden zu vermeiden.

Patienten wurden gebeten, nur in dringenden Fällen in Notaufnahmen zu kommen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Zum Teil mussten Patienten in andere Krankenhäuser umgeleitet werden.