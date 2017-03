Auf der Berliner Reisemesse ITB hat die Türkei in diesem Jahr eine ganze Halle für sich. Mehr als 50 Aussteller werben hier für das Land am Bosporus. Das scheint dringend nötig, denn vielen Menschen wäre ein Urlaub in der Türkei derzeit offenbar zu heikel, wie eine kurze Umfrage ahnen lässt: "Würde ich derzeit nicht machen, schon, um die Regierung nicht zu unterstützen. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung." - "Momentan würde ich auch nicht in die Türkei fahren. Obwohl ich gern mal nach Istanbul möchte und nur Gutes gehört habe, aber nee, momentan nicht." - "Nein, dafür ist mir die Sicherheitslage und die politische Lage zu unsicher. Wegen IS-Anschlägen auf touristische Ziele, aber auch, was dort gerade von der Regierung durchgeführt wird, findet nicht meine Unterstützung."

58 Prozent weniger als im Januar 2016

Das bekommt die Tourismusbranche schmerzlich zu spüren. Ellen Madeker vom Deutschen Reiseverband zieht eine düstere Bilanz: "Wir haben uns die Buchungszahlen der Deutschen für die Türkei für Januar 2017 angesehen, und wir hatten im Vergleich zum Vorjahr einen Einbruch von minus 58 Prozent." Schon 2016 sahen die Zahlen schwach aus. Die Umsätze der türkischen Tourismusbranche schrumpften massiv. Dem Amt für Statistik in Ankara zufolge sanken die Einnahmen um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Viele halten ihrem Urlaubsparadies die Stange

Beim größten deutschen Reisekonzern TUI brachen die Urlauberzahlen im vergangenen Jahr sogar um die Hälfte ein – vor allem in den klassischen Touristenregionen am Meer. Unternehmenssprecher Bernd Hofmann erklärt: "Normalerweise bringen wir rund zwei Millionen Kunden in die Türkei, jetzt sind es rund eine Million. Das heißt aber auch, dass weiter in die Türkei gereist wird. Denn die Kunden haben die Erfahrung gemacht, dass es da eine große Gastfreundschaft gibt, dass die Qualität der Hotels hoch und das Land vielfältig ist."

Putsch als ausschlaggebender Faktor

Dass trotzdem so viele von einer Reise in die Türkei absehen, hat dem deutschen Reiseverband zufolge nicht nur mit den Anschlägen, sondern auch mit der politischen Lage am Bosporus zu tun. Ellen Madeker vermutet: "Der Putsch in der Türkei war da nochmal so ein ausschlaggebendes Moment, sicherlich auch die über die Medien transportierte politische Lage, die auch nochmal den einen oder anderen Urlauber abhalten wird, in die Türkei zu fahren."

Aber: Der Reiseveranstalter TUI spürt derzeit wieder einen leichten Aufwind bei den Buchungszahlen. Und der Konkurrent Alltours hofft auf die Spontanität der Deutschen. Denn viele würden ihren Sommerurlaub eben auch noch kurzfristig buchen - zumal einige türkische Hoteliers ihre Preise gesenkt haben.