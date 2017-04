Schwierig wird die Preisbildung, wenn es um Originalpräparate geht. Dabei handelt es sich um neu eingeführte Medikamente, für die ein Pharmaunternehmen ein Patent angemeldet hat. Hier sitzt der Hersteller am längeren Hebel, denn nur er kann das Arzneimittel liefern. Selbstverständlich möchte er an seinem neuen Medikament verdienen und legitimer Weise über den Preis auch für die Forschungs- und Entwicklungskosten entschädigt werden. Krankenkassen wollen andererseits keine Mondpreise, durch die die Beitragssätze in die Höhe schnellen würden.

Bei den Originalpräparaten gibt es wegen dieses Konflikts einen längeren Aushandlungsprozess. Und das geht so: Der Hersteller, der ein neues wirksames Medikament auf den Markt bringt, legt zunächst eigenständig einen Preis fest. Ob das Arzneimittel dann zu diesem Preis auf die Liste der Arzneimittel kommt, die von den gesetzlichen Kassen bezahlt werden, darüber entscheidet der sogenannte Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). In diesem Gremium sitzen unter anderem die Ärzte und Vertreter der Krankenkassen. Der G-BA prüft außerdem den Nutzen eines neuen Arzneimittels im Vergleich zu bereits vorhandenen Medikamenten. Ist diese Prüfung abgeschlossen, verhandelt der G-BA mit dem Pharmaunternehmen einen neuen Preis. Können sich G-BA und Hersteller nicht auf einen Preis einigen, entscheidet ein Schiedsgericht.

Am Ende dieses Prozesses steht allerdings nicht der endgültige Preis des Medikaments, sondern nur der sogenannte Abgabepreis. Großhandel und Apotheken möchten nämlich auch noch mitverdienen. Ihr Anteil ist gesetzlich festgelegt. Sie erhalten jeweils etwa drei Prozent an Zuschlägen auf den Abgabepreis. Die Apotheken bekommen zusätzlich noch festgelegte Beträge unter anderem für Lagerung und Notdienste.



Am Ende verlangt schließlich auch der Finanzminister noch seinen Anteil. Medikamente sind mehrwertsteuerpflichtig. Der volle Satz in Höhe von 19 Prozent wird fällig.