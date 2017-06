Wenn früher der Strom ausfiel, wurde es heimelig. Mutter zündete die Kerzen an, der Ofen bollerte. Wenn heute der Strom ausfällt, sei die Gemütlichkeit dahin, sagt Rainer von zur Mühlen, Präsident des Bundesverbandes unabhängiger deutscher Sicherheitsberater und -Ingenieure. "Also wenn bei Ihnen heute der Strom ausfällt, dann haben Sie erstmal keine Heizung mehr. Die wird mit Strom gesteuert. Außerdem fällt ein Teil der medizinischen Versorgung aus. Krankenhäuser haben zwar eigene Mini-Kraftwerke. Aber niedergelassene Ärzte haben keine Notstromversorgung, können dann nicht arbeiten."

Auch die Wasserversorgung stoppt vielerorts. Auf dem Land verenden Kühe, weil die Melkmaschinen Strom brauchen. Und in den Lebensmittellagern fällt die Kühlung aus. Marc Elsberg hat in seinem Roman "Blackout" beschrieben, was ein flächendeckender Stromausfall bedeutet. Im Buch hacken Terroristen das Stromnetz. Ist das auch in der Realität denkbar? "Ja, denkbar ist dieses Szenario", warnt IT-Sicherheitsexperte Rainer von zur Mühlen.