Seit Jahren kämpft die deutsche Solar-Industrie ums Leben. Ein Grund ist die Billig-Konkurrenz aus Fernost. Mit ihrer Größe und Produktionen in Billiglohn-Ländern drückten sie die Preise. Zusätzlich ließen Überkapazitäten in China die Gewinnspanne heimischer Produzenten schrumpfen.



Ein weiterer Grund ist die deutsche Politik. Erst förderte die Bundesregierung die Solarbranche großzügig, dann kürzte sie drastisch die Einspeisevergütung für Solarstrom und legte Obergrenzen für den Ausbau der Solarenergie fest.



Der Niedergang der Branche war so nicht aufzuhalten. Sechs Jahre in Folge schrieb Solarworld rote Zahlen und zog mit der Insolvenz Mitte Mai die Reißleine.

Wesentliche Vermögensanteile von Solarworld werden an die neue Gesellschaft Solarworld Industries GmbH übertragen. Diese übernimmt die Werke im sächsischen Freiberg, im thüringischen Arnstadt und den Firmensitz in Bonn. Die neue Gesellschaftbekommt damit fast alle Anlagen, Vorräte und die Anteile an den Gesellschaften des Solarkonzerns.

Das Werk von Solarworld in Freiberg wechselt in die neue Gesellschaft. Bildrechte: dpa Ausgenommen sind die Solarparks und das US-Geschäft, die nicht insolvent sind. Die will der Insolvenzverwalter extra verkaufen, um mehr Geld für die Gläubiger einzusammeln. Der Verkaufsprozess in den USA liegt derzeit aber auf Eis, weil die US-Regierung zum Schutz vor Billigimporten über die Festsetzung von Mindestpreisen für Solarprodukte nachdenkt. Das würde den heimischen Herstellern in die Hände spielen.



Gesellschaft der Solarworld Industries GmbH sind der Solarworld-Gründer Frank Asbeck und Qatar Solar, ein Tochterunternehmen der Qatar Foundation, die eine private Stiftung im Emirat Katar ist. Asbeck hält 51 Prozent an der neuen Gesellschaft, die Katari 49 Prozent.



Wieviel Geld bei dem Deal fließt ist nicht bekannt. Aber Asbeck und Katar verzichten für die Übernahme auf die Rückzahlung von Schulden, die Solarworld bei ihnen hatte.

Der Jurist und Insolvenzverwalter Horst Piepenburg. Bildrechte: dpa Viele Interessenten an Solarworld gab es offenbar nicht. Nach Angaben von Insolvenzwalter Horst Piepenburg gab es Gespräche auch mit dem niederländischen Solaranlagenentwickler "Prisma Systems". Doch deren Angebot sei keine Alternative gewesen.



Insidern zufolge gaben Asbeck und die Katari das einzige Angebot ab, bei dem Arbeitsplätze erhalten blieben.

Bei der neuen Solarworld-Gesellschaft in Arnstadt bleiben 190 Arbeitsplätze erhalten. Bildrechte: dpa Am Solarworld-Standort in Freiberg bleiben rund 285 Arbeitsplätze in der Produktion und Forschung erhalten. In Arnstadt weitere 190. 30 bleiben am Firmensitz in Bonn erhalten.



Den rund 1.200 Beschäftigten in Freiberg und Sachsen, die nicht übernommen werden, wurde der Wechsel in eine Transfergesellschaft angeboten. Dort soll versucht werden, sie in neue Jobs zu vermitteln.



Die Transfergesellschaft wird ebenfalls von den neuen Eigentümern finanziert und soll maximal ein Jahr lang bestehen.

Erst mit ihrer Zustimmung zum Verkauf an Asbeck und Katar machten die Gläubiger am Freitag, 11. August 2017, den Weg für den Deal frei. Wie viel sie von ihrem Geld wiedersehen, steht allerdings nicht fest.



Weil aber Asbeck und Katar auf die Rückzahlung von Schulden verzichteten, bleibt für sie mehr. Auch der Verkauf der Solarparks und des US-Geschäfts dürfte noch Geld für ihre Auszahlung einspielen.



Die Solarworld-Aktionäre gehen auf jeden Fall leer aus. Immerhin wurde die Aktie am Freitag noch für 1,10 Euro gehandelt. Im November 2007 war der Kurs auf fast 48 Euro geklettert. Vor einem Jahr lag er bei knapp fünf Euro.



Bereits 2013 hatten die Aktionäre einen argen Rückschlag erlitten. Damals verzichteten sie auf 95 Prozent ihres Kapitals, um Solarworld vor dem Aus zu bewahren.

Firmengründer Frank Asbeck bekommt erneut die Chance, Solarworld zu retten. Bildrechte: MDR/Birgit Schindler Der Unternehmer Frank Asbeck hatte Solarworld 1998 gegründet. Dank des Solar-Booms und durch Zukäufe machte er Solarworld zu einem der weltweit größten Hersteller von Photovoltaik-Modulen. 2008 sorgte er mit dem Angebot für Aufsehen, den kriselnden Autobauer Opel vom Mutterkonzern General Motors zu kaufen und in die Solarworld einzugliedern.



Gegen die Krise der deutschen Solarbranche hatte er allerdings auch kein Rezept. Als die Aktionäre 2013 auf einen Großteil ihrer Anteile verzichteten, um das Unternehmen zu retten, wäre sein Anteil an Solarworld auf ein Prozent geschrumpft. Er wollte aber seinen Anteil wieder auf gut ein Fünftel aufstocken und holte die Kataris ins Boot.



Nun versucht Asbeck also zum zweiten Mal einen Neustart seiner eigenen Firma.

Katar hatte bereits die erste Rettung von Solarworld 2013 zusammen mit Asbeck finanziert. Qatar Solar hatte damals für 35 Millionen Euro rund 29 Prozent der Aktien erworben und weitere 50 Millionen Euro an Krediten gewährt. Die Firma war damit Großaktionär und einer der größten Gläubiger von Solarworld



Mit der neuerlichen Rettung von Solarworld wollen die Katari ihr Engagement in der deutschen Solarbranche absichern. Solarworld und Katar sind auch an dem auf die Solarbranche spezialisierten Anlagenbauer Centrotherm beteiligt. Sie hoffen nun auf Synergien.

Auf der einen Seite steht das neue Unternehmen besser da als das alte. Durch den Verkauf ist es die hohen Schulden von zuletzt mehr als 300 Millionen Euro los.



Außerdem entgeht es einer drohenden Schadensersatzklage in Höhe von 800 Millionen US-Dollar. Hintergrund ist ein Streit über Lieferverträge mit dem Siliziumhersteller Hemlock Semiconductor. 2005 hatte Solarworld mit der US-Firma vier langfristige Lieferverträge geschlossen.



2012 stellte Solarworld aber alle Zahlungen an die Amerikaner ein. Grund war der weltweit gefallene Siliziumpreis. Solarworld hatte die eingegangene Abnahmeverpflichtung nicht mehr eingehalten. Die Deutschen erklärten, der Vertrag sei nichtig, weil er gegen EU-Kartellrecht verstoße und laut US-Recht bei Dumpingpreisen eine Ausnahmesituation vorliege. Ein US-Richter sah das anders und gab der Klage von Hemlock über fast 800 Millionen US-Dollar statt. Solarworld legte dagegen Rechtsmittel ein.



Hoffnung für das neue Unternehmen macht auch der Markt. Bei Produktion und Installation gibt es vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern seit Jahren einen Rekord nach dem anderen.

Kritiker sind skeptisch, dass sich die dunklen Wolken über Solarworld rasch verziehen. Bildrechte: dpa Auch deutsche Firmen profitieren davon. Ihre Chance liegt in maßgeschneiderten Produkten für technische anspruchsvolle Käufer. Darauf setzt auch Asbeck. Er will sich mit der neuen Solarworld auf Premiumprodukte konzentrieren. Künftig sollen aus Freiberg und Arnstadt nur noch Module auf Basis der sogenannten PERC-Technologie kommen. Das sind Hochleistungsmodule mit beidseitiger Energiegewinnung. Sie bieten Kunden den Vorteil geringerer Kosten pro erzeugter Kilowattstunde.



Allerdings sehen Kritiker auch in dieser Nische harte Konkurrenz unter anderem aus China und sehen deshalb auch kein echtes Alleinstellungsmerkmal der neuen Firma. Götz Fischbeck von Smart Solar Consulting, einer PR-Agentur im Bereich der erneuerbaren Energie, etwa sagte dem "Handelsblatt", es sei nicht ersichtlich, warum Solarworld mit dezimierter Truppe und geringeren Produktionskapazitäten auf einmal Gewinne generieren sollte.

Mit der kleineren Solarworld bleibt zumindest ein Teil des einst größten deutschen Solartechnik-Produzenten erhalten. Damit bleibt auch ein Unternehmen mit kompletter Produktionskette in Europa und wenigstens einige Arbeitsplätze erhalten.



Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme, Andreas Bett, hält den zumindest teilweise Erhalt des Unternehmens wichtig für die deutsche Solarforschung. Diese hätte sonst ihre Anwendungsmöglichkeiten verloren. Bett sagte, ohne eigene Fertigung wäre Deutschland in ein paar Jahren abhängig von China.