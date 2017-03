Am Montag bleiben die Hallen der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wohl wieder leer.

Bodenpersonal fordert mehr Geld Wieder Streiks an Berlins Flughäfen

Am Montag bleiben die Hallen der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wohl wieder leer; Flugreisende mit Abflug oder Ankunft in Berlin müssen sich auf Behinderungen einstellen. Ver.di hat das Bodenpersonal zum ganztägigen Streik aufgerufen – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.