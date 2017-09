Es ist gar nicht mehr so einfach, mit einem Windrad Geld zu verdienen. Wenn man die Förderung für Ökostrom haben will, muss man sich in einer Ausschreibung mit seinem Projekt bewerben. Den Zuschlag erhalten nur noch Firmen, die besonders wenig Geld verlangen. Tatsächlich hat das die Preise gesenkt, sagt Olaf Peter Eul von der Bundesnetzagentur. Der aktuelle durchschnittliche Zuschlagswert liege bei 4,28 Cent pro Kilowattstunde – und damit im Vergleich zum Mai um über einen Cent pro Kilowattstunde niedriger.

Und noch etwas ist bemerkenswert: Rund 90 Prozent aller Zuschläge gingen an sogenannte Bürgerenergiegesellschaften. Das klingt nach Mitbestimmung, doch das trügt. Ruft man in Gemeinden an, in denen die Bundesnetzagentur Bürgerwindprojekte bezuschussen will, wissen die Bürgermeister oft von nichts. So ist es auch in Kölleda, wo eine Umweltgerechte Bürgerenergie GmbH bis zu sechs Windräder bauen will. Die Gemeinde fühle sich übergangen, sagt Bürgermeister Udo Hoffmann.