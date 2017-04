Noch bekomme man anfallende Mengen unter, sagt Schneider. Doch in den kommenden Jahren würden immer mehr Windräder ausgemustert. Man gehe weltweit von jährlich bis zu 50.000 Tonnen aus, die entsorgt werden müssten.



Beim Bundeserverband Windenergie will man trotzdem nicht von einem Entsorgungsproblem reden. Sprecher Wolfram Axthelm sagt, deutsche Anlagen könnten viel länger laufen als gedacht – im Ausland. "Es gibt im Moment noch funktionierende Märkte in den ehemaligen Staaten der Sowjetunion, die gerne deutsche Anlagentechnik kaufen, auch ältere. Die Anlagen werden dann abgebaut, einmal generalüberholt, exportiert und laufen dort zehn bis fünfzehn Jahre weiter."