Bruttoinlandsprodukt Deutsche Verbraucher in Kauflaune

Die deutsche Wirtschaft hat nach einem starken Auftakt ins Jahr 2017 etwas an Kraft verloren. Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,6 Prozent. Zum Jahresanfang hatte die Wirtschaft nach neuesten Berechnungen um 0,7 Prozent zugelegt und damit etwas kräftiger als zunächst erwartet. Zugleich war dies der beste Start ins Jahr seit 2014.

Getragen wurde das Wachstum von April bis Juni von steigenden Investitionen der Unternehmen und dem privaten Konsum. Die Verbraucher sind in Konsumlaune, denn die Arbeitslosigkeit ist niedrig und Sparen lohnt sich wenig wegen der anhaltenden Niedrigenzinsen. Hinzu kommen Ausgaben des Staates auch für die Unterbringung und Integration Hunderttausender Flüchtlinge.

Auch die Unternehmen investieren wieder kräftig in Maschinen, Gebäude und Anlagen, nachdem sie sich zeitweise wegen möglicher Folgen des Brexits für Europa zurückgehalten hatten. Nach Angaben des Ifo-Instituts war die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft zuletzt so gut wie nie zuvor.