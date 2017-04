Ungeachtet aller negativen Auswirkungen ist die Zahl der Pendler in Deutschland weiter gestiegen. Nahmen zum Jahrtausendwechsel noch 53 Prozent aller Arbeitnehmer einen längeren Arbeitsweg in Kauf, so sind es inzwischen 60 Prozent. Das geht aus einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung ( BBSR ) in Bonn hervor. Die meisten Pendler gibt es demnach in München, den größten prozentualen Zuwachs erlebte die Bundeshauptstadt Berlin.