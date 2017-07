Volkswagen-Chef Matthias Müller und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bei einem Treffen in Wolfsburg. Anschließend das zögerliche und wenig überraschende Eingeständnis, es könnte wohl in der Vergangenheit eine zu große Nähe zwischen Politik und Autobauern gegeben haben.

Volkswagen-Chef Matthias Müller und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) bei einem Treffen in Wolfsburg. Anschließend das zögerliche und wenig überraschende Eingeständnis, es könnte wohl in der Vergangenheit eine zu große Nähe zwischen Politik und Autobauern gegeben haben. Bildrechte: dpa

Kommentar l Abgasskandal Politik und Autobauer sind Dieselfahrern einiges schuldig

"Zwei mal Drei macht Vier widdewidde wit und Drei macht neune, ich mach mir die Welt, wie sie wie sie wie sie mir gefällt", singt Pippi Langstrumpf in ihrem bekannten Lied. So ähnlich haben es wohl auch die großen deutschen Autobauer in den letzten zehn bis 15 Jahren gehandhabt - und dabei ihren Kunden und der Umwelt massiv geschadet.

von Matthias Reiche, Hauptstadtkorrespondent für MDR AKTUELL