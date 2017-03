Damit könnte das Tauziehen um die deutsche Traditionsmarke enden, die seit Jahren Verluste schreibt. Bereits 2012 hatten die Franzosen eine Allianz mit der GM-Tochter angepeilt. Diese kam jedoch nicht zustande, weil Peugeot infolge der EU-Schuldenkrise selbst große Probleme hatte. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" wollte dann Volkswagen 2014 Opel schlucken. Die Verhandlungen mit der US-Mutter GM sollen jedoch am hohen Kaufpreis gescheitert sein.

Zwei zentrale Fragen beim PSA-GM-Geschäft konnten offenbar bereits gelöst worden: Milliardenschwere Pensionsverpflichtungen verbleiben nach Angaben von "Les Echos" zu großen Teilen bei den Amerikanern. Auch die Frage der Modell-Lizenzen soll geklärt worden sein. Demnach darf PSA das Elektroauto Opel Ampera, das technologisch auf dem Chevrolet Bolt von GM basiert, weiterhin verkaufen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch bislang nicht.

Außerdem soll Opel sich weitgehend aus eigener Kraft sanieren. Mittelfristig wird daher ein Stellenabbau bei Opel und dem britischen Ableger Vauxhall befürchtet. Die deutschen Beschäftigten sind noch bis Ende 2018 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Opel hat insgesamt gut 38.000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern. Die PSA Group bringt es weltweit auf mehr als 180.000 Mitarbeiter.

Opel - deutsche Traditionsmarke in US-Besitz Das Unternehmen wurde 1863 als Nähmaschinenproduzent gegründet, stellte später aber auf Fahrräder und Motorwagen um. Seit 1929 ist Opel Bestandteil des US-Konzerns General Motors. Gemeinsam mit der britischen Schwestermarke Vauxhall bildet sie die Europasparte, die 2016 rund 1,16 Millionen Autos verkaufte. Bereits 2009 hatte es nach einer Abspaltung ausgesehen, als GM durch die US-Finanzkrise ins Schlingern geraten war und nur mit Milliarden-Spritzen aus Washington gerettet werden konnte.

Peugeot will mit Opel neue Kunden gewinnen, die Vorbehalte gegen französische Autos haben. Dennoch soll die Traditionsmarke mit dem Blitz als Logo als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Außerdem will PSA-Chef Carlos Tavares in die Champions League: Mit dem Kauf stiege PSA zum zweitgrößten Anbieter in der EU hinter VW auf. PSA mit seinen Marken Peugeot, Citroën und DS verkaufte im vergangenen Jahr gut 3,1 Millionen Fahrzeuge. Bei Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall waren es rund 1,2 Millionen.

Ein PSA-Sprecher erklärte, Opel habe eine sehr starke Position in Deutschland und in England, PSA sei vor allem in Frankreich, Spanien und Italien präsent. Auf dieser europäischen Basis könne PSA international weiter wachsen. Weltweit sei PSA bislang schwächer aufgestellt als große Konkurrenten wie VW oder Toyota. Außerdem könnten Entwicklungskosten in Milliardenhöhe gespart werden. PSA-Chef Carlos Tavares hat bereits 2013 seine großen Pläne durchblicken lassen: "Eines Tages hat man Appetit, die Nummer eins zu werden." Damals war er noch bei Renault.

PSA-Chef Carlos Tavares hat versprochen, die bestehenden Job- und Standortgarantien zu übernehmen und Opel als eigenständiges deutsches Unternehmen zu erhalten. Gewerkschaften und Bundesregierung dringen auch längerfristig auf den Erhalt von Arbeitsplätzen. In Deutschland arbeiten für Opel derzeit rund 18.250 Menschen in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach. Chancen für Opel könnten sich aus der Beteiligung des chinesischen Herstellers Dongfeng an PSA ergeben. Die Rüsselsheimer könnten Zugang zum chinesischen Markt bekommen.

Autoexperten sehen die Gefahr, dass sich PSA und Opel gegenseitig "kannibalisieren", da beide Konzerne vor allem Klein- und Mittelklassewagen bauen. Es gibt Zweifel, dass für PSA mittelfristig die insgesamt 19 europäischen Fabriken rentabel sind. Zudem binde eine Übernahme womöglich Kräfte, die dann bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien wie E-Mobilen und selbstfahrenden Autos fehlen könnten.

In französischen Medien werden Kosten von maximal drei Milliarden Euro genannt - inklusive einer möglichen Umstrukturierung. PSA hat mehrere Milliarden Euro in der Kasse, dabei standen die Franzosen 2014 selbst noch kurz vor der Pleite.

Peugeot will Opel als Marke erhalten Bildrechte: dpa Doch unter Tavares billigten die PSA-Aktionäre den Einstieg des französischen Staates und chinesischer Investoren zu je rund 14 Prozent. Mit frischem Kapital von rund 1,6 Milliarden Euro bannte PSA die Gefahr eines Bankrotts. Die Franzosen setzen seitdem nach VW-Vorbild auf die Plattform-Strategie für verschiedene Modelle.