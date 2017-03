In jeder Wohnung müssen Wasseruhren und Wärmezähler installiert sein, so will es der Gesetzgeber, der die Mieter damit zum Energiesparen anhalten will. Doch das Ablesen teilen sich im Wesentlichen fünf große Unternehmen, die Marktführer sind Techem und Ista.

Zusammen beherrschen die fünf Größten 90 Prozent des Marktes. Dass ihre Preise zu hoch sind, glaubt Ulrich Ropertz, der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes: "Nicht nachvollziehbar ist, dass es früher immer hieß, die Kosten müssen so hoch sein, weil wir in alle Wohnungen rein müssen und alle Heizkostenverteiler ablesen müssen und das wäre so fürchterlich personalintensiv. Jetzt wird funkbasiert abgelesen, vielfach müssen die Ableser gar nicht mehr in die Wohnung rein, aber die Kosten sind immer noch so hoch wie vorher oder sogar noch etwas teurer geworden."

Vermieter: Verhandeln im Sinne der Mieter

Außerdem bemängelt er, dass die Vermieter den Messdienstleister aussuchen und mit ihm den Preis verhandeln. Sie hätten gar kein Interesse an niedrigen Preisen, denn die müssen die Mieter bezahlen. Das weist Dirk Neumann, Vorstand der Halleschen Wohnungsgenossenschaft "Freiheit" von sich.

Im Gegenteil, auch die Vermieter hätten ein Interesse an geringen Betriebskosten: "So dass wir dann im Vergleich zu unseren Mitbewerbern quasi einen Wettbewerbsvorteil haben. Deshalb ist es ganz klar unser Bekenntnis, dass alle Betriebskostenarten so gering wie möglich sind. Wir sind da eindeutig an der Seite unserer Mieter." Deshalb würden die Preise verhandelt.

Kleine Anbieter haben schweren Stand

Doch auch die Verbraucherzentrale Sachsen schaut mit Sorge auf den Ableser-Markt. Überall dort, wo es Monopole gebe, seien die Preise höher als sie sein müssten, betont Carla Groß, die Referatsleiterin Energie und Wohnen. Zwar gäbe es noch 250 kleinere regionale Ablese-Unternehmen, doch die hätten es schwer auf den Markt zu kommen.

Zum Beispiel deshalb, weil die Messgeräte für zehn Jahre vermietet werden: "Für den Vermieter lohnt es sich nicht, vorher rauszugehen, weil er die Miete weiter zahlen müsste. Und die kleinen müssten dann quasi für die Restlaufzeit die alten Geräte übernehmen, aber da gibt es nicht den gleichen technischen Standard."

Bundeskartellamt untersucht die Lage

Ablesen könnten andere Dienstleister sehr wohl, allerdings nicht per Funk, heißt es von Techem auf Nachfrage von MDR AKTUELL schriftlich: "Dass die Gerätetechnik verschiedener Anbieter nicht immer kompatibel ist, liegt daran, dass es jeweils eigene Entwicklungen der Unternehmen sind. Wir nutzen in unseren Systemen seit Mitte der 1990er Funktechnologie und waren damals einer der ersten. Da damals kein ausreichender Standard existierte, entwickelte Techem ein eigenes […] System."

Allerdings sei man nun an der Entwicklung eines europäischen Funkstandards beteiligt. Techem sei zudem länger am Markt als andere und in vielen Fällen Innovationsführer. Das bringe einen entsprechenden Marktanteil mit sich. Ob einige wenige Unternehmen die Preise diktieren, das untersucht derzeit auch das Bundeskartellamt. Im April sollen die Ergebnisse präsentiert werden.