BMW kein Einzelfall Fünf Prozent der Arbeitnehmer alkoholabhängig

Alkohol verursacht in der Arbeitswelt enorme Probleme. Studien zeigen, dass etwa fünf Prozent der Arbeitnehmer alkoholabhängig sind. Mindestens weitere zehn Prozent trinken in problematischen Mengen. Sie fehlen häufiger und ihre Arbeitsleistung sinkt um ein Viertel. Die Arbeitswissenschaftlerin Elisabeth Wienemann hat Leitlinien für die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen und die IG- Metall entwickelt und schult auch Unternehmen.

Dabei stellt sie fest, dass es vollständige Alkoholverbote in vielen Betrieben nicht gibt. Mancherorts bekomme man Bier sogar am internen Getränkeautomaten: "Wo sich dann natürlich die Mitarbeiter darauf beziehen und sagen können, hier gibt es kein Verbot. Also kann ich auch mein Bier in der Mittagspause trinken. Dann verschwimmen die Grenzen. Ab wann muss ich als Führungskraft tätig werden, wenn ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten vorliegt, zum Beispiel, wenn die Arbeitssicherheit gefährdet ist?"