Prognose für 2017 Weniger Arbeitslose trotz Flüchtlingen

Einmal im Jahr blickt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in die Zukunft. Die Experten werten Daten aus, analysieren Zahlenreihen und erstellen eine Prognose für den Arbeitsmarkt im nächsten Jahr. Per Kropp hat sich für MDR AKTUELL die mitteldeutschen Zahlen angesehen. Laut seiner Aussage sieht es gut aus: "Die Arbeitslosigkeit wird sich insgesamt günstig entwickeln, nämlich zurückgehen. Prozentual am stärksten in Sachsen-Anhalt mit etwa einem Rückgang von fünf Prozent. Dahinter stehen 6.000 weniger Arbeitslose. Etwa genauso viele können es in Sachsen werden. Geringer wird der Abbau der Arbeitslosigkeit in Thüringen sein. Aber da sprechen wir von einer Verbesserung eines ohnehin günstigen Arbeitslosigkeitsniveaus."

Positive Zahlen trotz Flüchtlingen

Hauptgrund für die Prognose: Es gehen mehr Menschen in Rente als junge Arbeitskräfte nachwachsen. Trotzdem überraschen die positiven Zahlen. Schließlich drängen hunderttausende Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt. Doch diese machen sich in der Statistik noch nicht bemerkbar, sagt Kay Senius, Leiter der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt und Thüringen: "Die wesentliche Ursache dafür ist die, dass die Flüchtlinge zu einem sehr hohen Anteil in sogenannten Integrations- oder Sprachkursangeboten sind. Das heißt, in dieser Zeit werden sie nicht als Arbeitslose statistisch erfasst. Diese Kurse werden erst in der ersten Hälfte des nächsten Jahres weitgehend abgeschlossen sein. Dann geht es weiter mit beruflichen Orientierungsmaßnahmen."

Personalmangel vor allem im Handwerk

Gut qualifizierte Flüchtlinge dürften schnell Arbeit finden, sagt Senius. Denn in allen drei mitteldeutschen Ländern soll im kommenden Jahr die Wirtschaft leicht wachsen. Dementsprechend gebe es auch ein leichtes Plus an neuen Stellen. Am niedrigsten soll der Stellenzuwachs in Sachsen-Anhalt mit 1,1 Prozent mehr Jobs ausfallen. Trotzdem sei es in manchen Branchen schon jetzt schwer, Personal zu finden, sagt Senius: "Wir haben insbesondere einen starken Nachfragebedarf an Jobs im gewerblich technischen Bereich, insbesondere im Handwerk. Darunter sind auch ganz etablierte Handwerksberufe wie Elektriker, Installateure. Und wir haben insbesondere einen starken Bedarf im Pflegebereich."

Eine große Herausforderung bleibt auch im kommenden Jahr die Langzeitarbeitslosigkeit. Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen Mitteldeutschlands sucht schon länger als ein Jahr nach einem Job. Es sind überdurchschnittlich oft Ungelernte, Alleinerziehende und Menschen um die Sechzig. Bislang geben ihnen nur wenige Unternehmen eine Chance.