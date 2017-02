Christian Thieme ist dahin gezogen, wo zuletzt viele Menschen weg wollten. Aufgewachsen in Hamburg wohnt Thieme seit einem Jahr in Zeitz. Die Kleinstadt hat seit der Wiedervereinigung ein Drittel ihrer Einwohner verloren. Die noch da sind, haben Thieme zu ihrem Oberbürgermeister gewählt – wohl auch, weil seine Vorfahren bedeutende Unternehmer in Zeitz waren.

Investitionen lohnen kaum

Nun sitzt er im historischen Rathaus und will die Stadt attraktiver machen. Denn Zeitz schrumpft nach wie vor. Thieme sagt: "Es sind schon einige tausend Wohnungen zurückgebaut worden. Und es stehen immer noch etliche Wohnungen leer, die einfach übrig sind. Das ist ein Problem, weil das Angebot einfach größer ist als die Nachfrage. Hier kriegt man in der Innenstadt Wohnraum so ab 4 Euro, kalt. Und da lohnen sich Investitionen natürlich kaum."

In vielen ostdeutschen Kleinstädten ist es ähnlich. Ob Hoyerswerda, Stadtilm oder Aschersleben – der Boom der Großstädte ist für sie weit weg. Nach Berechnungen des ifo-Instituts stehen in Ostdeutschland 600.000 Wohnungen leer. Und es werden jährlich mehr, sagt der stellvertretende ifo-Leiter, Joachim Ragnitz: "Nach den Prognosen, die wir gemacht haben, wird sich das ungefähr verdoppeln auf 1,1 Millionen im Jahre 2030. Das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Aber die Leerstandsquoten, die derzeit in Ostdeutschland bei 9 Prozent liegen, werden steigen auf ungefähr 14 Prozent. Das heißt, 14 Prozent der Wohnungen wird man dann nicht mehr brauchen. Und für die müssen wir uns irgendeine Lösung ausdenken."

Wohnungsabriss fördern

Ragnitz sagt, der Staat müsse in Ostdeutschland den Abriss von Wohnungen wieder fördern. Das sieht Axel Gedaschko ähnlich, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen: "Selbst wenn man einen relativ positiven Verlauf unterstellt, wird völlig klar sein, dass wir in den meisten Regionen dazu übergehen müssen, Stück für Stück auch die Städte zurückzubauen."

Doch Gedaschko schickt ein Aber hinterher: "Hört sich vielleicht paradox an: Selbst in diesen Regionen braucht es einen Neubau. Und zwar einen qualitativen Ersatzneubau für diejenigen Häuser, die Durchschnittsware sind."

Hoffnung Umlandfaktor

Denn Abwanderung lasse sich mit attraktiven Wohnungen bremsen. Auch in Zeitz wird deshalb gebaut. Die Kleinstadt hat einen Standortvorteil, sagt Oberbürgermeister Thieme. Nach Leipzig sind es nur 40 Minuten. Thieme erklärt: "Das führt dazu, dass sich einige umgucken von Leipzig ins Umland. Das betrifft besonders junge Familien, aber auch jetzt aktuell die sogenannte Kreativwirtschaft, die auf günstigen Raum angewiesen ist."

Thieme will Leute anlocken, denen die Großstadt zu teuer wird. Noch klappt das nicht so recht, aber die steigenden Leipziger Mieten spielen ihm in die Hände. Vier Zimmer, sanierter Altbau kosten in Zeitz nur halb so viel wie in Leipzigs Waldstraßenviertel.