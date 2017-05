Auf dem Obsthof am Süßen See in Aseleben in Sachsen-Anhalt kontrolliert Geschäftsführer Phillipp Moser die Blüten seiner Obstbäume. Viele seien grau, also erfroren, sagt er. Die Kirsche habe es erwischt, ebenso die Aprikose. "In den Senken sammelt sich die kalte Luft, da haben wir natürlich größere Schäden als an den Hanglagen, wo die kalte Luft abfließen kann."

Alarm-SMS warnt vor Frost

Wenn es nachts frostig wird, kriegt Phillipp Moser von der hofeigenen Wetterstation eine Alarm-SMS aufs Handy. Dann müssen er und seine Mitarbeiter raus, um die Bäume mit Wasser zu besprühen. Diese sogenannte Überkronen-Beregnung sorge dafür, dass die Bäume komplett eingeeist würden. Dadurch würden die Blüten und die jungen Früchte vor dem Erfrieren geschützt.

Andere Obstbauern verbrennen in kalten Nächten in ihren Plantagen Stroh, in der Hoffnung, dass der Rauch die Blüten wärmt. Der Erfolg dieser Maßnahmen ist alles in allem aber eher bescheiden: Nach mehreren Frostnächten rechnen die Obstbauern in Sachsen-Anhalt mit großen Schäden.

Süßkirschernte besonders betroffen

Besonders die Süßkirschenernte werde stark eingeschränkt sein, sagt der Präsident des Landesbauernverbandes, Olaf Feuerborn. Er geht von Schäden von bis zu 90 Prozent aus. Die Sauerkirschen sei da nicht ganz so schlimm betroffen, wie es mit der Apfelernte aussieht, könne er zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Die Blüte ist noch nicht fertig. Wir können auch nicht einschätzen, ob die Bienen überhaupt fliegen, weil die Temperaturen einfach zu kalt sind. Olaf Feuerborn, Präsident Landesbauernverband

Weniger Einbußen in Sachsen und Thüringen

Nicht ganz so schlimm hat es offenbar die Obst- und Weinbauern in Thüringen erwischt. Und auch in Sachsen werden die Ernteeinbußen wohl geringer ausfallen. Im Freistaat seien vor allem die Obstbauern im Norden betroffen gewesen, sagt Wolfgang Vogel, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes.

Er schätzt, dass der Frost im sächsischen Obstanbau bis zu 70 Prozent der Ernte zerstört haben könnte. Entscheidend sei, wie weit die Blüte zum Zeitpunkt des Frost bereits war. Wenn die Blüte noch nicht offen gewesen sei, dann könnte sich das ein oder andere wohl noch gerettet haben.

Verbände fordern finanzielle Hilfe für Bauern

Für genaue Angaben sei es aber noch zu früh, erklären die Obstanbau- und Bauernverbände. Erst im Juni, wenn die Blüten aufgehen, könne man das ganze Ausmaß der Frostschäden beziffern. Die könnten für manche Bauern existenzbedrohend sein, sagt Olaf Feuerborn vom sachsen-anhaltischen Bauernverband.

Für die Kirschbauern müsse man sich schon über finanzielle Hilfen unterhalten. Und dann kämen auch immer die Fragen nach witterungsmäßige Versicherungen. "Das wird in den nächsten Wochen diskutiert werden müssen", glaubt Feuerborn.

Eine langfristige Versicherung beispielsweise gegen Frost gibt es zurzeit noch nicht. Der Bauernverband hätte sie gern. Unklar ist, wie sie aussehen könnte. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat Entgegenkommen signalisiert. Eine finanzielle Unterstützung für Landwirte mit schweren Frostschäden sei möglich.