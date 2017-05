Schlechter Service, fehlende Investitionen – so lautet das vernichtende Urteil über das Thüringer Gastgewerbe. Ausgestellt hat es die Gewerkschaft "Nahrung Genuss Gaststätten". Auch die Thüringer Tourismus GmbH spricht schonungslos von erheblichen Lücken in der Gästeversorgung.

Ralf Pieterwas, Geschäftsführer der IHK Südthüringen Bildrechte: dpa Ralf Pieterwas wundert das nicht. Der Geschäftsführer der IHK Südthüringen sieht ein Generationsproblem in der Tourismusbranche: "Wir haben etwa 2.000 Hotel- und Gaststättenbetriebe hier in Südthüringen und etwa 700 von diesen Betrieben haben Besitzer, die 55 Jahre und älter sind. Das heißt: In den nächsten Jahren stehen dort Nachfolgethemen an."



Der Nachwuchs ist in Südthüringen schlicht unauffindbar. Es fehlt am einfachen Koch genauso wie am studierten Hotelmanager – kaum einer lässt sich in die Region locken, beklagt der Suhler IHK-Chef.

Die Antwort auf dieses Problem heißt meiner Meinung nach Zustrom von außen. Ralf Pieterwas, Geschäftsführer der IHK-Südthüringen

Pieterwas meint Zustrom aus Europa und aus Drittstaaten. Das könne die Branche und auch wirtschaftsfördernde Institutionen wie die IHK nicht alleine stemmen.

Förderprogramme für Umbauten

Dieses Hotel mitten in Suhl hat schon viele Anbieterwechsel erlebt. Kürzlich wurde es zwangsversteigert. Bildrechte: MDR/Bert Weber Die Politik in Erfurt ist also gefragt und dort passiert auch etwas. Die linksgeführte Landesregierung wirbt verstärkt auf Messen um neue Fachkräfte, sagt der linke Tourismuspolitiker Knut Korschewski.



Außerdem stricke die Landesregierung Förderprogramme um: "Eben nicht nur, dass Investoren kommen und neue große Bauten hinstellen, sondern dass genau das schon vorhandene gastronomische Gewerbe gestärkt werden kann." Jetzt würden Förderprogramme aufgelegt, die Umbauten möglich machten. Zum Beispiel da, wo die Frage der hygienischen Bedingungen eine Rolle spiele.

Kritik: Keine frischen Investitionen

Die oppositionelle Thüringer CDU bemängelt, dass kein frischer Cent investiert wird, sondern nur vorhandene Gelder umgemünzt werden. Andreas Bühl, tourismuspolitischer Sprecher der CDU, sagt:

Es ist zu wenig zu sagen, wir haben hier ein paar Förderprogramme und da schreiben wir jetzt 'Maßnahmenpaket Gastgewerbe' drüber und dann war es das. Das ist nach meiner Meinung das, worauf sich die Koalition zurückzieht. Andreas Bühl, tourismuspolitischer Sprecher CDU-Fraktion

Die CDU möchte vor allem die Ausbildung im Gastgewerbe attraktiver machen. Jeder Azubi soll eine Garantie bekommen, dass seine Lehre auch da endet, wo sie begonnen hat. Im Moment sei das wegen vorgeschriebener Klassenstärken oft unmöglich, sagte Bühl: "Das heißt, man fängt an, zum Beispiel in Meiningen in der Berufsschule. Nach dem ersten Jahr wird die Klasse aufgesplittet. Die Schüler müssen nach Gotha fahren und müssen dort in die Berufsschule." Für einen jungen Menschen, der von Meiningen nach Gotha müsse und wahrscheinlich schon keine so hohe Ausbildungsvergütung habe, sei das oft ein Grund abzubrechen. "Abbruchquoten von 40 Prozent sind zu verzeichnen", erklärt der CDU-Politiker.

Ausbildung in allen Himmelsrichtungen

An der Azubi-Klassenstärken in Höhe von 15 Schülern will die Linke aber nicht rütteln – wichtig sei nur, dass es in allen vier Thüringer Himmelsrichtungen je ein Ausbildungsangebot gebe.