Kita-Mangel Mit den Kindern ins Büro

Hartmannsdorf bei Chemnitz: Der Kindergarten Weltenbaum gehört zu Komsa, einem Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich. Hier arbeitet Katie Mehner. Als sie zum ersten Mal schwanger war, musste sie im betriebseigenen Kindergarten einfach nur Bescheid sagen, wann sie ihr Kind bringen möchte. Schlange stehen oder um einen Kita-Platz kämpfen? Das sei ihr erspart geblieben: "Das ist mir dann sehr bewusst geworden, als ich mein großes Kind aus dieser heilen Weltenbaumwelt in das öffentliche Leben schieben musste."

Stadt Leipzig besonders überfordert

In Leipzig standen zuletzt 450 Eltern für einen Kitaplatz an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im "öffentlichen Leben" gibt es ein hartes Gerangel um die besten Kindergartenplätze und später um die besten Schulplätze. Die Stadt Leipzig ist offenbar überfordert. Die Geburtenraten stiegen dynamischer als das Kita-Bauprogramm, sagt Rathaussprecher Matthias Hasberg.

Diese Lücke könnten Betriebskindergärten füllen. Die fördert der Freistaat Sachsen seit 2011, bisher sind 1,5 Millionen Euro geflossen. Dem Kultusministerium Sachsen sind 30 Betriebskindergärten bekannt, darunter seien aber auch viele Unternehmen, die sich Plätze in Kindergärten anmieten.

Viele Auflagen

Eine wirklich selbst vom Betrieb gebaute Kita gibt es zum Beispiel in Leipzig überhaupt nicht. Die Auflagen und die damit verbundenen Risiken seien der Grund dafür, sagt Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK Leipzig. Denn wer einen Kindergarten eröffnen will, muss in Deutschland viele Auflagen erfüllen: Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt, Bauaufsicht und Arbeitsschutzbehörden, Versicherungen, TÜV und pädagogische Konzepte zum Beispiel.

Das schrecke offenbar viele Unternehmen ab, meint Thomas Hofmann. Auch weil die Wirtschaft in der Region Leipzig eher klein- und mittelständisch geprägt sei. Ein Betriebskindergarten "ist immer eine gute Idee und es ist auch eine wunderbare Maßnahme, um Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden. Aber für den Unternehmer selber ist es natürlich auch ein hohes Risiko". Das sei unabhängig vom Geld, das investiert werden müsse.

Kinderbetreuung rechnet sich für die Betriebe

Die Firma Komsa hatte 500 Mitarbeiter, als der Betriebskindergarten eröffnet wurde. Damals gab es 30 Plätze, heute sind es 70. Die Aufsichtsrats-Vorsitzende Kerstin Grosse hat den Kindergarten in Hartmannsdorf mit aufgebaut. Es sei ein Projekt mit vielen Überlegungen gewesen. Die Betriebskita war die erste ihrer Art nach der Wende – ein Pilotprojekt, was auch von anderen Unternehmen mit Interesse beobachtet wird. Dass es sich rechnen würde, war Grosse von Anfang an klar. In Zahlen lasse sich das aber schwer ausdrücken.

Ein Großteil der Vorteile einer solchen Einrichtung besteht natürlich in der Zufriedenheit der Mitarbeiter und in der Loyalität. Kerstin Grosse, Aufsichtsrats-Vorsitzende bei Komsa

Für viele Unternehmen in Deutschland besteht kein Zweifel daran, dass familienfreundliche Personalpolitik wichtig ist. Das geht aus dem Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2016 hervor. Warum dann trotzdem so wenige einen Betriebskindergarten einrichten, mag an den Auflagen liegen oder an der oft vorherrschenden Meinung: Kinderbetreuung sei Sache der Kommune.