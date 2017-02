Nach einem Jahr Flüchtlinge immer noch bei BMW Leipzig

In seinem früheren Leben hatte der 28-jährige Abdi Jama Awal mit Autoreparaturen mehr zu schaffen, als ihm lieb war. Im Bürgerkriegsgeplagten Somalia versuchte er als Kraftwagenfahrer über die Runden zu kommen. Diese Lkws fuhren aber häufig nicht. Notwendigerweise war Amal schon damals ein bisschen Automechaniker: "Ich konnte meine Autos selbst reparieren. Jetzt habe ich auch richtig gelernt, was ein Auto ist. Ich freue mich. Das war mein Traum."

Sechs Flüchtlinge sind noch dabei

Awal steckt in blau-hellblauer Arbeitsbekleidung. Auf der linken Brust ist das BMW-Logo zu sehen, darunter auf einem weißen Schild gestickt sein Name. Er ist einer von sechs Flüchtlingen, die aus einem Vorbereitungsprogramm in die Ausbildung im BMW-Werk Leipzig übernommen wurden. Ursprünglich waren es acht sagt Personalchef Dirk Wottgen: "Wir haben von Anfang an signalisiert, dass wir nicht nur ein Angebot machen, sondern auch eine Forderungsseite haben. Das heißt, Engagement mitbringen und auch etwas Deutsch lernen. Auf die Fortschritte legen wir wert."

Während des halbjährigen Qualifizierungsprogramms stand für die Flüchtlinge auch wöchentlich ein Tag Deutschunterricht auf dem Programm. Alltags- und Fachsprache müssen sie beherrschen, so dass sie Arbeitsalltag und Berufsschule selbständig meistern. An die anderen über 150 Auszubildenden des Jahrgangs werden schließlich dieselben Anforderungen gestellt. Wottgen spricht von einer Win-win-Sitaution: "Die Anforderungen an unsere Mitarbeiter werden immer diverser und immer komplexer. Das Bewegen in anderen Ländern, in anderen Werken, in anderen Kulturen wird immer wichtiger. Ich glaube, dass wir über diese Schiene ein Stück weit dazu beitragen, unsere Belegschaft in Leipzig ein Stück weltoffener zu machen."

Integration braucht Zeit

Auch im diesjährigen Programm bei BMW sind wieder fünf Flüchtlinge. Klingt sehr wenig gemessen an der Zahl der Menschen, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland kamen. Herrmann Leistner, Sprecher der Agentur für Arbeit in Leipzig: "Da habe ich auch bedenken gehabt, ob wir das händeln können. Aber die tatsächliche praktische Erfahrung zeigt, dass es schon funktioniert."

Auch weil Zugang zum Arbeitsmarkt für Migranten in den letzten Jahren erleichtert wurde. Rund 500 Flüchtlinge konnte die Agentur für Arbeit im vergangen Jahr in Qualifizierungsmaßnahmen oder reguläre Beschäftigungen vermitteln. 4.000 Ausländer ohne Job mit Arbeitserlaubnis sind derzeit gemeldet. Das sind rund 18 Prozent aller Arbeitslosen, die in Leipzig registriert sind. Trotzdem braucht Integration Zeit.

Arbeitgeber investieren kaum in Deutschunterricht

Leistners Rechnung geht so: "Die Zahlen, die wir aus der deutschen Statistik oder aus anderen Zuwanderungsländern wie Schweden kennen, zeigen, dass es fünf Jahre braucht um ungefähr 50 Prozent zu integrieren. Nach zehn Jahren sind es ungefähr Dreiviertel." Das größte Hindernis ist und bleibt die Sprache. Nicht alle Arbeitgeber sind bereit und in der Lage, in zusätzlichen Deutschunterricht zu investieren. Learning by doing heißt es zum Beispiel für eine handvoll Flüchtlinge, die jetzt ein Kochpraktikum in Leipziger Restaurants anfangen.