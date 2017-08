76 Todesfälle verursacht das Kohlekraftwerk Schkopau pro Jahr. So hat es eine Studie der Uni Stuttgart errechnet, die Greenpeace 2013 beauftragt hat. Denn wird Braunkohle verbrannt, gelangen Stickoxide, Feinstaub und Quecksilber in die Luft. Die Europäische Union will ab 2021 dafür die Grenzwerte verschärfen. Bereits im Frühjahr hat eine Mehrheit der EU-Mitgliedsländer dafür gestimmt – Deutschland jedoch war dagegen.

Und nun soll die Bundesregierung klagen, wenn es nach den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht. Sie haben einen Brief verfasst, der MDR AKTUELL vorliegt. Demnach sei das gesamte Verfahren fachlich zu hinterfragen, meint der sachsen-anhaltische Ministerpräsident Reiner Haseloff von der CDU. Das gelte sowohl für die Festlegung der Grenzwerte als auch für die Umsetzungsmöglichkeiten bestimmter Technologien. Die vier Ministerpräsidenten halten die Forderungen insgesamt für unverhältnismäßig. Mit einer Klage solle der Bund erreichen, dass die Richtlinie nicht in Kraft trete.

Doch der sachsen-anhaltische Ministerpräsident hat nicht die ganze Landesregierung hinter sich. Die Grünen in der Koalition sehen das ganz anders. Sie wussten nichts von dem Brief und der Landesvorsitzende Christian Franke kritisiert einen nicht abgestimmten Alleingang. Auch die grüne Umweltministerin Claudia Dalbert ist alles andere als begeistert.

Allerdings stehen die Grünen damit in der Koalition mit CDU und SPD allein da. Die Sozialdemokraten haben sich schon häufig für die Braunkohle eingesetzt, die in Sachsen-Anhalt wirtschaftlich nicht unwichtig ist. Außerdem habe man sich auf einen schrittweisen Ausstieg geeinigt, betont die energiepolitische Sprecherin der SPD, Silke Schindler. Gerade die Kraftwerke mit dem größten Ausstoß an Stickoxiden würden als nächstes abgeschaltet. Mit der neuen EU-Richtlinie könnten sie jetzt eher auslaufen – das widerspreche dem Kompromiss, der in Deutschland gefunden worden sei.