Eine Karte von Deutschland, die Bundesländer sind eingezeichnet sowie viele blaue und wenige rote Punkte. Die blauen sind Ladestationen für E-Autos, die roten sogenannte Schnellader. Stefan Möller verleiht von Leipzig aus E-Autos. Er hat sich die Karte der Bundesnetzagentur ganz genau angesehen. Die Karte sei ein Anfang, das ganze Projekt in geordnete Bahnen zu leiten. Er habe sich allerdings gewünscht, dass die Bundesregierung früher aktiv werde.

Bisher habe ich 1.800 Ladepunkte gefunden, bei den Datenlagen, die wir unseren Kunden empfehlen, ist zurzeit aber das Vier- bis Fünffache an Ladestationen in Deutschland gelistet. Stefan Möller, E-Autoverleiher

Im Netz finden sich unzählige Portale und Karten von den unterschiedlichsten Anbietern. Darunter private Portalbetreiber oder verschiedene Stadtwerke. Die Bundesnetzagentur hingegen will einen einheitlichen Standard in die vorhandenen Ladestationen bringen. Gelistet wird nur, wer von der Behörde auf Sicherheit und vorhandene Stecker getestet wurde. Deshalb sind u.a. solche Stationen, die seit erst kurzem in Betrieb sind, nicht erfasst.

Defizite vor allem in ländlichen Gebieten

In Mitteldeutschland ist das Netz an Elektrotankstellen ganz unterschiedlich gut ausgebaut. Stefan Möller sagt, es gäbe Gebiete mit einer sehr guten, mitunter bis zu einer Überversorgung, zum Beispiel im Leipziger Stadtgebiet. In ländlichen Gebiet gäbe es dagegen noch Defizite. An den Autobahnen werde zurzeit stark ausgebaut. "Allein in Sachsen und Thüringen sind aktuell acht Schnellladestationen im Bau, die in den nächsten Tagen und Wochen ans Netz gehen werden."

Verstärkter Ausbau von Ladestationen an Autobahnen

Nach der Karte der Bundesnetzagentur sind vor allem die Städte gut ausgestattet. Hier kann man auch mal eine Schnellladestation finden. Sie ermöglicht das Aufladen in einem Bruchteil der Zeit. In Mittelsachsen sieht es dagegen eher dünn aus. Zwischen Leipzig und Dresden liegt allerdings kilometerweit nicht eine Steckdose. Noch schwieriger ist es in Sachsen-Anhalt. Bis auf den Süden des Landes zeigt die Karte nur gähnende Leere. Der Experte beruhigt, Routen, die man deswegen nicht befahren könne, gehörten in wenigen Wochen der Vergangenheit an. Vor einem Jahr habe es das noch gegeben. "In der Region Chemnitz gibt es keine Schnelllader zum Beispiel, aber auch an der A4 wird fleißig gebaut." Die Pfeile kennzeichnen die aktuellen und zukünftigen Reichenweiten von E-Autos. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wann genau diese neuen Ladestationen dann getestet und registriert sind, ist nicht klar. Generell schaut der Spezialist für E-Autos Stefan Möller aber positiv in die Zukunft. Die Bundesregierung habe einfach den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht, so Möller. "Erst kam die Elektroautoförderpremie und jetzt kommt das Geld für Ladestationen, die massiv gefördert werden sollen. Da besteht reges Interesse." Die erste Förderrunde habe im Frühling dieses Jahr stattgefunden, das Interesse habe vielfach über dem bereitgestellten Fördergeld gelegen. Nun solle es weitere Runden geben. "Wir werden Ende des Jahr sicher eine Verdreifachung des Bestandes erleben", ist sich Möller sicher.

2020 soll es nach den Plänen der Bundesregierung eine Million E-Autos auf Deutschlands Straßen geben. Dann müsste es aber auch über 70.000 Ladepunkte in Deutschland geben. Heute sind bei der Bundesnetzagentur etwa 1.800 gelistet.