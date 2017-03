Gerade hat Steffen Späthe sein Projekt dem Thüringer Wissenschaftsminister vorgestellt, da sind schon die nächsten Besucher da. Der Messestand der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist gut besucht. Es geht um ein Thema, das alle interessiert. Eine typische DDR-Wohnsiedlung, ein Sechsgeschosser in Chemenitz, soll so saniert und umgebaut werden, dass Sonnenenergie für Elektroautos und Wohnungen genutzt werden kann.

So wird aus dem Informatiker der Uni Jena so etwas wie ein Stadtplaner. Er rechnet auch mit den Personen, die tagsüber in dieses Haus oder die Straße kommen: Handwerker, Hausmeister und Versorgungsbetriebe. Sie sollen ihre Elektroautos hier tagsüber mit Energie auftanken, wenn die Bewohner die öffentlichen Ladestellen nicht nutzen.

Und auch an die Bewohner, die sich vielleicht überhaupt kein teures Elektroauto leisten können, wird gedacht. Späthe sagt: "Wir werden in Kooperation mit der Firma Teilauto ein Carsharing-Modell anbieten und den Mietern so Elektromobilität zum Ausprobieren bereitstellen." So können sich die Bewohner Elektroautos teilen, die nachts aufgeladen werden. Bezahlt wird nur für die Nutzungsdauer des Autos.