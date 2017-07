Als „treibende Kraft globaler Kapitalströme“ beschreibt das Institut Merics in Berlin China und seine Wirtschaft. Insbesondere seit Jahresbeginn 2016 pumpen chinesische Investoren Kapital nach Europa. Längst gehört das Land zu den drei größten Auslandsinvestoren weltweit.

Auch Mitteldeutschland ist auf der Karte der chinesischen Investoren kein unbeschriebenes Blatt. Zahlreiche Unternehmen investieren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen oder zielen darauf ab Firmen zu übernehmen. Die Bundesländer ihrerseits werben um diese Investitionen. Seit 1995 etwa ist Sachsen-Anhalt mit einer Landesrepräsentanz in Shanghai vertreten – hier sollen auch die wirtschaftlichen Beziehungen gepflegt werden.

Chinesische Beteiligungen in Mitteldeutschland

So spricht das Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt von „guten Erfahrungen“ mit chinesischen Investoren: „Greatview Aseptic Packaging in Halle etwa oder CST in Ilsenburg waren und sind wichtige Investoren“, heißt es. Diese würden sich auch langfristig engagieren. Außerdem seien weitere Übernahmen geplant. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt mehr als 30 Firmen mit einer chinesischen Beteiligung über 25 Prozent.

Auch in Sachsen sind Chinas Investoren aktiv. 15 an der Zahl haben dort Beteiligungen an sächsischen Unternehmen übernommen. Diese beschäftigen rund 3.700 Menschen in der Solarbranche, bei Automobilzulieferern, in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie in der Luftfahrt. Auch in Sachsen, sagt die Landesregierung, sei man mit weiteren potenziellen Investoren im Gespräch.

In Thüringen gibt es derzeit 20 Unternehmen mit chinesischer Beteiligung. Bei ihnen sind mindestens 1.900 Mitarbeiter beschäftigt.

In Sachsen-Anhalt haben wir mit chinesischen Investoren bislang gute Erfahrungen gemacht. […] Inwiefern dies Teil einer breit angelegten internationalen Expansionsstrategie aus dem Reich der Mitte ist und wie sich dies für Deutschland und Sachsen-Anhalt auswirkt, wird man beobachten müssen. Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt

Fördermittel in Millionenhöhe

Dass die chinesischen Unternehmen Geld nach Mitteldeutschland bringen, lassen sich die Länder auch etwas kosten. So flossen in den vergangenen Jahren Fördermittel in Millionenhöhe an die Investoren: In Sachsen von 2007 bis Anfang 2016 rund 9,7 Millionen Euro. In Sachsen-Anhalt wurden im selben Zeitraum sogar mehr als 26 Millionen Euro Fördermittel gezahlt. In Thüringen waren es seit 1995 rund 8,3 Millionen Euro.

Dass neben den Investitionen auch der Handel untereinander eine wichtige Rolle spielt, haben auch die Regierungen beider Länder erkannt. China und Deutschland gelten als Exportnationen. Das macht sich auch in Mitteldeutschland bemerkbar: Sachsen profitiert dabei vor allem von den Exporten in der Automobilbranche. Doch auch in Sachsen-Anhalt wird fleißig nach China exportiert: 2016 verließen Waren im Wert von über 750 Millionen Euro das Bundesland in Richtung China. Aus China nach Sachsen-Anhalt kamen sogar Waren im Wert von 1,25 Milliarden Euro.

Doch dieser Handel bringt auch Nachteile mit sich. Kritisiert wird etwa eine massive Überproduktion durch China in der Stahlbranche. Das Land schüttet Stahl zu Dumping-Preisen auf den Weltmarkt. Dies führt auch bei mitteldeutschen Firmen zu Problemen.

Wettstreit um Investitionen wird schärfer

Diese Expansionsstrategie hat auch die Bundesregierung als Problem erkannt. Bundeskanzlerin Merkel sprach in einem Zeitungsinterview davon, dass China Europa inzwischen eher als eine asiatische Halbinsel betrachte. Umgekehrt dagegen würden deutsche Firmen in China oft stark behindert.

Auch das China-Institut Merics stellt fest: Die Verhandlungsposition Europas gegenüber China könnte mit zunehmenden wirtschaftlichen Abhängigkeiten geschwächt werden. Dennoch: Der Wettstreit um chinesische Investitionen wird nicht weniger, sondern eher noch schärfer werden. Das gilt wohl auch für Mitteldeutschland.