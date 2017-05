Mitteldeutsche Energie- und Verkehrsunternehmen Mit veralteter Technik gegen Cyber-Attacken

Ähnlich funktioniert das bei der Mitteldeutschen Energie AG (envia M) in Chemnitz. Der Strom- und Gas-Versorger hat dieses Jahr sein komplettes Rechnersystem erneuert. Details möchte man in Chemnitz nicht nennen. Ähnliche lautet die schriftliche Antwort der Stadtwerke in Magdeburg: "Die SWM Magdeburg nehmen das Thema der IT-Sicherheit ernst. Die Systeme werden mit verschiedenen technischen Lösungen gesichert, über die wir verständlicherweise nicht öffentlich berichten."