Irgendwie hängt auch Klaus Eichler am Diesel. Mit dem Herzen, aber vor allem finanziell. Eichler leitet die ae-Group im thüringischen Gerstungen. Sie stellt für die Autoindustrie Druckgussteile aus Aluminium her. Sechzig Prozent des Umsatzes macht die Firma rund um Verbrennungsmotoren.

Auf die Folgen des Dieselskandals angesprochen, denkt Eichler lange nach und sagt: "Ich glaube, so schlecht wie der Diesel jetzt gemacht wird, ist er in Wirklichkeit nicht. Wenn Sie sich mal anschauen, wie sparsam die Motoren teilweise sind. Ich persönlich kann es dann nicht verstehen, da werden in Amerika als Hauptverkaufsschlager immer noch große Trucks verkauft, die mehr als zwanzig Liter benötigen. Ob das viel besser ist, ist eine spannende Frage."

CO2-Ziele nur mit Diesel?

Mit dieser Haltung ist Eichler nicht allein. Auch der Geschäftsführer des Automotive Clusters Ostdeutschland, Jens Katzek, kritisiert, der Diesel werde schlecht geredet. Dabei stoße er zum Beispiel weniger CO2 aus als ein Benzin-Motor.

Wir werden die CO2-Ziele, die die EU vorgegeben hat, nur mit dem Diesel erreichen. Der Diesel ist auch was den Bereich Feinstaub betrifft dem normalen Verbrennungsmotor überlegen, er ist sauberer. Jens Katzek | Geschäftsführer Automotive Cluster Ostdeutschland

Und Katzek erklärt weiter: "Gleichzeitig gibt es sowohl im Bereich Software als auch im Bereich Hardware eine ganze Reihe von Ansätzen, um die NOX-Emissionen im Diesel zu reduzieren."

Tillich: Verantwortung nicht nur bei VW-Konzern

Wie man diese NOX-Emissionen, also den giftigen Stickoxid-Ausstoß, reduziert, das wird Thema auf dem Dieselgipfel sein. Der Gipfel wäre nicht nötig, hätten große Autohersteller nicht jahrelang die Abgas-Werte manipuliert.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hofft nun auf eine nachhaltige Lösung: "Es gibt hier ein Problem. Es sind Manipulationen vorgenommen worden und da müssen die Verantwortlichen auch dazu stehen und letzten Endes auch die Verantwortung dafür übernehmen. Es ist nicht eine alleinige Schuld des VW-Konzerns, sondern auch sicherlich des Aufsichtsrates und damit derjenigen, die dort beteiligt waren. Das Land Niedersachsen muss sich fragen, warum es nicht vorher darauf reagiert hat."

Elektromobilität profitiert

Der Diesel ist in der Krise – profitiert davon die Elektromobilität? Bildrechte: dpa Tillich klingt für seine Verhältnisse fast wütend. Er hat gute Gründe. 80.000 Arbeitsplätze hängen in Sachsen an der Autoindustrie. Wenn wegen des Diesel-Skandals die Verkaufszahlen sinken, dürften das viele Zulieferer spüren, die zum heutigen Gipfel nicht eingeladen sind. Andererseits werden in Sachsen auch Elektroautos gebaut.



Und die Elektro-Mobilität bekommt durch den Dieselskandal einen Schub, sagt Jens Katzek: "Ich glaube, dass diese ganze Debatte dazu führen wird, dass wir uns stärker darauf fokussieren: Wie kriegen wir diese Infrastruktur hin, wie bekommen wir neue Batterien? Da wird sowieso mit Hochdruck dran gearbeitet, aber dieser Druck wird nochmal steigen."