Digitalisierung Mittelstand hinkt hinterher

"Es gibt eine digitale Spaltung in Deutschland. Je größer die Unternehmen, desto fokussierter und größer die IT-Ausgaben. Aber in Summe fehlt dem Mittelstand so ein bisschen dieses strategisch langfristige Herangehen", sagt Sabine Bendiek, Deutschland-Chefin von Microsoft. Teilweise fehle auch der Mut, in die digitale Transformation zu investieren.