Digitalisierung in Sachsen-Anhalt Auf der Suche nach Erfolg

Daniel Gollmann baut in Halle Lagerautomaten. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler

Gollmann verkauft das System weltweit. Am Unternehmenssitz könnte der Absatz allerdings besser sein. Gollmann sagt, in Flensburg oder Barcelona stünden mehr seiner Automaten als in Halle.



Da ist es wieder, das Klischee vom rückständigen Sachsen-Anhalt, das sich Halles IHK-Präsidentin Carola Schaar so häufig anhören muss.



Sie sagt: "Na, darüber kann man sich doch nur ärgern. Und weil es teilweise auch nicht gerechtfertigt ist. Sachsen-Anhalt hat in den Medien immer den leichten Touch, dass wir hinterher hinken. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben ganz tolle Betriebe, die in der Öffentlichkeit kaum in Erscheinung treten."