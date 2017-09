Manchmal wird Christopher Lehmann zum großen Jungen. Der Dresdner Wissenschaftler startet dann seine Modellautos mitten im Büro. Und über eine Fläche so groß wie zwei Tischtennisplatten sausen bis zu acht Fahrzeuge. "Das Besondere an diesen Fahrzeugen ist, dass sie sich nicht nur selbständig auf der Strecke halten, wie es bei der üblichen Carrera-Rennbahn ist, sondern diese Autos kommunizieren miteinander. Jedes Auto kennt die Position der anderen Autos und kann sich dahingehend abstimmen mit den anderen Autos", so Lehmann.

Darf auf der Arbeit mit Modellautos spielen: Christopher Lehmann Wissenschaftlervon der TU Dresden. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Der Wissenschaftler simuliert an der Universität Dresden autonomes Fahren. Denn in vielleicht 15 Jahren, so die Vision der Forscher hier, werden Autos nicht nur über Sensoren ihre Umgebung beobachten, sondern die Informationen auch untereinander austauschen. Möglich machen soll das die fünfte Generation des Mobilfunknetzes, kurz 5G.



Auch Ampeln sollen darin eingebunden werden. Lehmann sagt: "Man muss sich vorstellen, die Autos melden sich im Vorfeld bei der Ampel an und die Ampel hat den ganzheitlichen Blick über alle Zufahrtsstraßen. Wenn die Ampel dann weiß, aus der einen Richtung kommen zehn Autos und aus der anderen nur drei Autos, können die Grünphasen entsprechend dynamisch angepasst werden, damit ich unterm Strich die Autos effizienter über die Kreuzung bekomme."

Zehn Gigabit pro Sekunde

Insgesamt forschen in Dresden 22 Professoren und mehr als 300 Nachwuchswissenschaftler an den Möglichkeiten des neuen Netzes. Sie haben sich im sogenannten 5G Lab zusammengeschlossen. Koordinator Rico Radeke sagt, mit dem neuen Mobilfunk könne man natürlich auch klassisch telefonieren und ins Internet gehen: "5G soll hundert Mal schneller sein bezogen auf die Datenrate. Das heißt, im Moment haben wir 100 Megabit pro Sekunde, manchmal auch schon ein bisschen mehr. Und wir wollen in Zukunft die zehn Gigabit pro Sekunde für jeden einzelnen Nutzer in der Zelle ermöglichen."

Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Doch noch wichtiger ist, das neue Netz erlaubt ultrakurze Reaktionszeiten. Zwischen einer Anfrage und der Antwort soll nur eine Tausendstelsekunde vergehen. Ein Beispiel: Fahren vernetzte Autos über eine Kreuzung und ein Kind rennt auf die Fahrbahn, dann bremst das erste Fahrzeug nicht nur, sondern es sendet an die Nachfolgenden in Sekundenbruchteilen ein Signal.



Rico Radeke sagt, das 5G-Netz mache sicheres autonomes Fahren erst möglich. Und es könne noch viel mehr: "Wir wissen, dass die Industrie hinter uns steht. Die sagen, wenn ihr das mit dem 5G schafft, dann haben wir sofort einen Anwendungsfall da. Wir können dann mit Robotern in die Produktion gehen, die von Menschen in Echtzeit gesteuert werden. Wir haben Möglichkeiten in der Telechirurgie, in der Baubranche. Also es gibt viele Anwendungen, die alle danach schreien, dass möglichst schnell 5G kommt."

Versteigerung neuer Funklizenzen

In drei Jahren, sagt Radeke, werde die fünfte Mobilfunkgeneration marktreif sein. Dann müssen Funklizenzen versteigert und Sendemasten gebaut werden. Die Bundesregierung will das 5G Netz bis 2025 einführen. Sie verspricht, es soll diesmal schneller gehen als beim Ausbau des Internets über Kabel.