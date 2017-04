Der Parkplatz am "Pösna Park" im Leipziger Vorort Großpösna am Störmthaler See ist bei unserem Besuch am frühen Nachmittag zu einem Viertel gefüllt. Die Besucher schieben Einkaufswagen vor sich her, nur wenige haben auf Bänken unter Bäumen Platz genommen. Center-Manager Michael Schneider wundert das nicht. Er kennt seine Kundschaft genau. Erst im vergangenen Herbst hat er sie analysieren lassen: "Die Leute kommen tatsächlich gezielt, um Sachen einzukaufen. Wir sind also nicht das Flanier-Center, wie man das in der Innenstadt hat. Wir haben keine schöne große, lange Passage mit vielen Geschäften. Hierher kommen Leute, die ihren Wocheneinkauf tätigen wollen. In der Regel liegt die Aufenthaltsdauer bei anderthalb bis zwei Stunden und dann fahren sie wieder."

Innenstädte konkurrieren mit Online-Shops

Das Einzugsgebiet des Einkaufszentrums sei vor allem die ländlichere Neuseenland-Region bis hin nach Grimma, sagt Schneider. Leipziger kämen höchstens aus den nahe gelegenen Stadtteilen, zum Beispiel zum Einkauf von Lebensmitteln oder ins angeschlossene Möbelhaus. Diese Art von Einkaufszentren bezeichnet der Handelsmanagement-Professor Erik Maier von der HHL Leipzig als Fachmarktzentren. Insgesamt unterscheidet er drei Typen: "Fachmarktzentren auf der grünen Wiese können in der Nähe von großen Ballungsräumen attraktiv sein. Shopping-Center auf der grünen Wiese oder am Stadtrand: Dort sehe ich die Entwicklung kritisch. Die Shopping-Center in der Innenstadt versuchen weiter durch Unterhaltungswert, tolle Immobilien, tolle Lage, große Investitionen, Kunden in die Innenstadt zu locken und eben nicht ins Internet."

Grüne Wiese war damals günstig

Während die Kunden anerkennen, dass Fachmarktzentren mit ihren großen Baumärkten oder Möbelhäusern den Platz am Stadtrand brauchen, ist das bei Shopping-Centern anders. Hier habe es in vergangenen Jahren einen grundlegenden Wandel gegeben, erklärt Maier. "Diese Fachmarktzentren und Center außerhalb der Stadt wurden gebaut, weil Platz verfügbar war. Sie waren dort verhältnismäßig günstig aufzubauen. Die Menschen, gerade im Osten der Republik, waren auch bereit, für die Verfügbarkeit von Waren weitere Wege auf sich zu nehmen. Heute, wo die Dichte an Shopping-Centern in der Innenstadt so hoch ist, muss ich aber nicht mehr unbedingt an den Stadtrand fahren, um einzukaufen."

Toplagen in den Cities

Tatsächlich zeigen auch verschiedene Studien einen Trend zurück in die Innenstädte. Dementsprechend siedeln sich neue Einkaufszentren auch genau dort an. Toplagen seien heute mitten in der Innenstadt, erklärt der Professor für Handelsmanagement. "Im Jahr 2015 sind fast dreißig Prozent der Investitionen in 1A-Lagen der Innenstädte. Wohingegen nur zehn Prozent der Investitionen der Fachmarktzentren auf der grünen Wiese getätigt wurden."

Obwohl das Ostergeschäft zufriedenstellend war, ist man sich auch im "Pösna Park" bewusst, dass die Zeiten schwerer geworden sind. Deshalb setzt das Center-Management unter anderem auf mehr Serviceleistungen, vor allem für Autofahrer. Für die Großpösnaer ist die Zukunftsvision klar: Sie wollen das wichtigste Einkaufszentrum für das sogenannte Neuseenland sein.