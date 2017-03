Noch problematischer sei bei den meisten Elektroautos aber die mangelnde Reichweite, ergänzt Zetsche. Der Laie staunt. So ein Taxi steht doch viel rum, kann seine Akkus dann nachladen. Doch so einfach ist das nicht, sagt Thomas Grätz, Geschäftsführer beim Deutschen Taxi- und Mietwagenverband: "Stellen Sie sich vor: Ein Taxifahrer hat eine gute Schicht und fährt mit dem Auto zurück. Dann drückt er seinem Kollegen, der übernimmt, die Autoschlüssel in die Hand. Dabei muss er ihm sagen, dass er nur noch für 20 Kilometer Strom drin hat. Das geht nicht."

Von den großen Herstellern bieten nur zwei offiziell Elektro-Taxis an: Mercedes und Nissan. Die Modelle kosten deutlich mehr als vergleichbare Typen mit Verbrennungsmotor. Wie soll das gehen, wenn der Taxitarif doch immer gleich ist, fragt Verbandschef Grätz: "Das ist natürlich eine Belastung, die der Unternehmer nicht tragen kann. Die rechnen Spitz auf Knopf. Deshalb müsste eigentlich die Lösung so aussehen, dass aus den vielen Fördertöpfen für Elektromobilität auch mal an Taxifahrzeuge gedacht wird."



München fördert Elektro-Taxis in Zukunft mit bis zu 20 Cent je Kilometer. In Mitteldeutschland gibt es solche Pläne nicht. Hier fehlt es auch an Ladeinfrastruktur. Zwar findet man inzwischen viele Schnellladesäulen, aber nicht direkt an einem Taxistand.