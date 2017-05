Elektrofahrräder Die härtesten Tester kommen aus Tanna

Exner tritt in die Pedale, die mit Drucksensoren ausgerüstet sind. Auch sonst klemmt am Rad jede Menge Messtechnik. Denn unten im Tal will Hannes Neupert die Daten auswerten. Sein Verein "Extra Energy" in Tanna gilt als eine der wichtigsten Testorganisationen für Elektroräder. Ihr Testlabor sei die Straße - und dafür bräuchten sie viele Testfahrer.