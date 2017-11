Landwirtschaft Sachsen-Anhalts erste Erdbeer-Plantage im Herbst

In Gewächshäusern in Sachsen-Anhalt reifen jetzt im Herbst Erdbeeren. Der Bauer ist im Land kein Unbekannter. Seine Früchte will er in der Region verkaufen.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL