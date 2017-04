Erster Handelstag Erfurter Chiphersteller geht an die Börse

Am Donnerstag nun geht der Erfurter Chiphersteller an die Börse – allerdings nicht in Frankfurt, sondern in Paris. Die Firmenchefs haben sich die Euronext als Partnerbörse ausgesucht. Reint Gropp findet das wenig überraschend. Der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle sagt, ein Hochtechnologieunternehmen brauche einen Börsenplatz mit Analysten, die sich in der Branche bestens auskennen: "Sie brauchen große Investoren, die bereit sind, in so eine risikoreiche Firma zu investieren. Und die existieren in Frankfurt eher weniger als in Paris oder in Amsterdam." Das, so Gropp, sei eine besorgniserregende Entwicklung: