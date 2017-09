Jörg Hensel liefert Hörgeräte in 60 Länder. Der Chef von Audifon in Kölleda hat sogar Kunden in Syrien, sein schwierigster Markt. Doch auch die USA beschäftigen ihn. Allerdings nicht so sehr wegen Donald Trump. Dort sei zum Beispiel im Gespräch, Hörgeräte für geringe Schwerhörigkeit auch schon im Supermarkt erhältlich zu machen. Das würde natürlich einen gewissen Einfluss auf sein Geschäft haben, auf den Markt als solchen. Das müsse man beobachten und sich die entsprechenden Strategien überlegen.