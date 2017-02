Großbäckereien Kein Tariflohn trotz Landes-Fördermitteln

Es gibt sicher schönere Jobs, als am Fließband die Bräunung von Brot zu überwachen. Doch die Arbeit in Backfabriken wird gut bezahlt, zumindest laut Tarifvertrag. Ein Arbeiter in der ostdeutschen Brotindustrie verdient rund 2.900 Euro. Nun zieht die Großbäckerei Lieken aber um, von Weißenfels ins 100 Kilometer entfernte Wittenberg. Und am neuen Standort will sie den Branchentarif nicht mehr zahlen, kritisiert Petra Schwalbe von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten:

"Die neuen Mitarbeiter, die in Wittenberg anfangen, sollen 2.300 Euro brutto bekommen als Facharbeiter an Ecklohn. Das sind ungefähr 80 Prozent von dem Tarif, den wir in der Brot- und Backwarenindustrie haben. Ich finde es ungerecht und nicht gerade fair, wie man mit Menschen umgeht."

Land stellt Bedingungen für Fördermittel

Lieken will sich dazu auf Nachfrage nicht äußern. Für Empörung sorgt die Lohndrückerei vor allem, weil Sachsen-Anhalt die neue Fabrik mit elf Millionen Euro fördert. Auch andere Großbäcker haben Landesmittel genommen, aber im Land keine zusätzlichen Jobs geschaffen, weil sie andere Standorte geschlossen haben. Nun lässt Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann die Bedingungen ändern.

Künftig werden Unternehmen nur noch gefördert, wenn sie sich an Tarifverträgen orientieren: "Das scheint mir ein wichtiges Signal zu sein in unserer Wirtschaft, dass wir auch deutlich machen, dass gute Arbeit bei uns auch angemessen bezahlt wird", sagt er. "Dafür steht der Topos tarifgleiche Bezahlung. Und das wollen wir damit in besonderer Weise fördern."

Gewerkschaft fürchtet Schlupflöcher für Firmen

Doch der Gewerkschaft genügt das nicht. Petra Schwalbe sagt, die Formulierung "tarifgleiche Bezahlung" sei eine zu weiche Bedingung: "Bei der neuen Richtlinie kritisieren wir, dass wieder nicht drin ist, dass man den zuständigen Branchentarifvertrag anwenden muss und nicht irgendeine Tarifbindung."

Denn es gibt vor allem in der Lebensmittelbranche viele Tarifverträge – für Bäcker, Brotbäcker, die Ernährungsbranche allgemein. Ein Unternehmen kann sich nun am billigsten Tarifvertrag orientieren – und trotzdem Landesförderung erhalten, so wie Lieken.

Die Großbäcker selbst argumentieren, so viel Geld hätten sie ohnehin nicht bekommen. Günther Lindinger ist Pressesprecher von Aryzta Eisleben: "Die modernste Bäckerei Europas kostet an Investitionen summa summarum rund 125 Millionen Euro, Fördermittel 5 Millionen Euro. Letztendlich will ich doch darauf hinweisen, ist es ein kleinerer Betrag im einstelligen Prozentbereich."

Bleibt die Frage, warum die Firmen das Geld dann überhaupt nehmen. Ein Verzicht wäre fürs Image vermutlich ebenso vorteilhaft wie die Bezahlung nach Tariflohn.