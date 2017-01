Ticketautomaten sind beim Bus- und Bahnfahren bislang nicht wegzudenken. Doch das könnte sich laut Medienberichten schon ab 2019 ändern. Das klassische Papierticket soll dann angeblich durch Apps und elektronische Karten ersetzt werden. Doch stimmt das wirklich? Falk Lösch von den Dresdner Verkehrsbetrieben schränkt ein: "Wir wissen, dass der Papierschein sicherlich irgendwann mal abgeschafft wird. Aber so schnell wird das nicht gehen."

Viele Fragen sind noch offen

In Dresden fahren heute bereits knapp 80 Prozent der Passagiere mit elektronischen Abokarten. Dazu kommen noch Handykunden. Die sind allerdings noch sehr überschaubar. Alle anderen Fahrgäste setzen auf Papier - vermutlich, weil es so einfach ist, meint Lösch. Für Touristen sei es oft schwierig zu wissen, wie sie an elektronische Tickets kommen könnten. Zudem sei auch noch völlig unklar, wie beispielsweise Chipkarten verteilt werden könnten. Nur am Schalter? Oder doch am Automaten wie bei den Papiertickets?

Es gibt noch viele offene Fragen in Sachen Digitalisierung. Eine weitere ist, ob es künftig in jeder Stadt wieder komplett eigene Bezahlformen geben soll. Für Kunden hätte eine Umstellung dann kaum Vorteile. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen arbeitet deshalb zur Zeit an einer App, die den digitalen Ticketmarkt übersichtlich machen soll. Das Projekt nennt sich "Mobility Inside". Hannes Schauerhammer von den Verkehrsbetrieben in Erfurt hat dafür ein ehrgeiziges Ziel:

Wir wollen, dass der öffentliche Personennahverkehr in ganz Deutschland vernetzt wird. In Zukunft soll jeder sein Ticket in Erfurt, Hamburg oder Berlin mit der gleichen App bezahlen und kaufen können. Hannes Schauerhammer, Verkehrsbetriebe Erfurt

Der Fahrgastverband ist gegen das Konzept

Anfang 2019 soll die App auf den Markt kommen. Bedeutet das aber wirklich, dass gleichzeitig die Papiertickets verschwinden? Carsten Schulze vom Fahrgastverband "Pro Bahn" in Mitteldeutschland zweifelt daran. Für ihn ist eine vollständige Digitalisierung vor allem wegen der Kosten utopisch. Ausgereifte elektronische Ticketsysteme erforderten so viel Technik im Hintergrund, dass Milliardeninvestitionen nötig seien. "Da werden Rechenzentren und Speicherplatz gebraucht, da müssen Datenschutzfunktionen eingerichtet werden. Von den Lesegeräten und den Schwierigkeiten in den Fahrzeugen ganz zu schweigen." Aus seiner Sicht seien die dafür notwendigen Gelder an anderer Stelle besser aufgehoben.

Warum die Umstellung am Ende doch länger dauert

Bei den Verkehrsbetrieben in Dresden und Erfurt kann man diesen Einwand nicht nachvollziehen: Bei der Digitalisierung wollen sie nicht das Rad neu erfinden, sondern vor allem die bestehenden Systeme weiter ausbauen. Hannes Schauerhammer sagt dazu: "Wichtig ist, dass in den Köpfen der Menschen ankommt, dass man Fahrkarten auch übers Handy oder eine andere Karte kaufen kann. Das ist wahrscheinlich der große Schritt, den man noch machen muss."

Es ist ein Schritt, der vermutlich länger dauern wird als zwei Jahre. Akut vom Aussterben bedroht sind die Papiertickets also wohl nicht.