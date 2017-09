Dass wir über Online-Learning auch die Möglichkeit haben, an einer zentralen Stelle die Ausbildung zu realisieren und dezentral die jungen Leute dementsprechend auszubilden. Und wenn wir dann ab und an einige Präsenztage haben, kann ich das in verschiedenen Berufen auch realisieren.

Auch wenn E-Learning in Thüringen in weiter Ferne liegt, so hat sich die Landesregierung dennoch der digitalen Bildung angenommen. Wirtschafts- und Digitalisierungsminister Wolfgang Tiefensee kündigt an: "Wir haben in Thüringen vor, eine digitale Strategie zu beschließen, Ende des Jahres." Hier gehe es darum die Einrichtungen so aufzustellen, dass sie technisch ausgestattet seien. Es gehe auch darum, die Grundzüge des Programmierens zu erlernen, sich in dieser Welt zuhause zu fühlen, denn das werde ein Muss sein.