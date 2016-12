Dresden IT-Unternehmen locken Programmierer mit Wohnungen

Drei Zimmer mit 100 Quadratmeter im beliebten Stadtteil München-Schwabing. Kaltmiete: 2.300 Euro. Wohnen in der bayerischen Landeshauptstadt ist teuer. Auch deshalb haben die Stadtwerke München ein besonderes Angebot für Mitarbeiter. Die Firmenwohnung zum Job. Ist das auch ein Modell für Magdeburg, Erfurt, Jena, Chemnitz, Leipzig oder Dresden?

Eines Tages bestimmt, meint Alexander Müller vom Verband der sächsischen Wohnungswirtschaft (VDW): "Momentan ist das Problem noch nicht so zwingend wie in München. In der bayerischen Landeshauptstadt habe ich ein Problem, überhaupt eine Wohnung zu finden. Das ist hier aktuell noch nicht der Fall. Aber perspektivisch wird sich auch bei uns in Mitteldeutschland der Fall darstellen, dass man sagt: Man muss hier mehr bieten als den reinen Arbeitsplatz."

Immobilienmarkt entwickelt sich langsam

Die Firmenwohnung kann ein Anreiz für Fachkräfte sein. Sie wäre Teil eines Komplettpakets für neue Mitarbeiter. Soweit die Theorie. Konkrete Projekte in Mitteldeutschland kann Müller noch nicht nennen. Aber der Markt entwickelt sich aus seiner Sicht.

Dabei denkt Müller bisher in erster Linie an Mietwohnungen nicht an Neubauten: "Perspektivisch können wir uns vorstellen, dass es in Dresden und Leipzig in fünf bis zehn Jahren so weit ist, dass man da über Neubauprojekte nachdenkt."

Unternehmen können Geld sparen

Mit Firmenwohnungen können Unternehmen laut Müller sogar Geld sparen. Es sei günstiger, eine Wohnung 300 Euro billiger zu vermieten, als dem Mitarbeiter mehr Lohn zu zahlen. Müller: "Wenn sie diese 300 Euro, die sie subventionieren, direkt über das Gehalt bezahlen wollen, hätten sie über 700 Euro Mehrkosten. Die Lohnnebenkosten sind viel höher als wenn sie jetzt die Miete subventionieren."

Trotz solcher Rechenbeispiele ist die Branche ist vorsichtig. Karl-Heinz Weiss vom Immobilienverband Deutschland hat seine Maklerkollegen zu Firmenwohnungen befragt. Ergebnis: "Überwiegend ist es noch kein Geschäftsmodell. Aber es wird zunehmend genutzt."

Firmenwohnungen gibt es vor allem in Dresden

Weiss arbeitet selbst in Dresden als Makler. Immer häufiger beobachtet er, dass Unternehmen Wohnungen oder Einfamilienhäuser anmieten. Meist für hochqualifizierte Mitarbeiter. Weiß: "In Dresden sind es vor allem die IT-Branchen. Weil wir in Dresden Programmierer haben, die für zwei oder drei Jahre hier tätig sind und dann wieder nach Frankreich, Texas oder Indien zurückgehen wollen. In der Zwischenzeit wollen sie hier natürlich ordentliche Lebensverhältnisse vorfinden."

Kommt es bald zur Neuauflage großer Arbeitersiedlungen wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden? Das ist sehr unwahrscheinlich, meint Weiss: "Die Unternehmen schauen nicht mehr 30 oder 40 Jahre in die Zukunft. Sie haben einen Horizont von fünf oder zehn Jahren." Das sei für ein langlebiges Wirtschaftsgut wie Wohnungen oder Häuser viel zu kurz.