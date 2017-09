Modellprojekt Leipzig plant flexibles Carsharing

Hauptinhalt

Autofahrer bewegen ihr Kfz im Schnitt weniger als eine Stunde am Tag. Den Rest der Zeit steht es rum. Warum also nicht ein Auto teilen? Carsharing-Anbieter setzen genau da an. Meist wird der Wagen an einer festgelegten Station abgeholt und auch dahin zurückgebracht. In Großstädten wie Berlin oder Hamburg geht es aber auch anders: Der Fahrer kann das Auto irgendwo im Geschäftsbereich des Anbieters abstellen. Flexibles Carsharing oder Free Floating nennt sich das. Leipzig will nun auch mitmachen.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL