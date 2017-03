Marco Langhof ist der Chef des IT-Verbandes in Sachsen-Anhalt und wirkt etwas überrascht. Sachsen-Anhalts IT-Unternehmen haben nämlich deutschlandweit die höchste Frauenquote. Sie liegt bei fast zwanzig Prozent. Langhof: "Ich vermute ganz stark, dass es historische Gründe hat. Bis weit in die 80er-Jahre hinein war die Informationsverarbeitung, so hieß das damals, eine Frauendomäne. Ich bin auch mit einer Informatikerin verheiratet. Ich habe sie in diesem Studium kennengelernt. Ich denke, dass sich dieses Selbstverständnis fortgesetzt hat."

Frauenanteil in Sachsen-Anhalt am höchsten

In absoluten Zahlen arbeiten in Sachsen-Anhalt zwar nur fast 1.500 Frauen in der IT. Aber prozentual ist der Frauenanteil hier am höchsten. Mit 19,7 Prozent ist Sachsen-Anhalt tatsächlich Spitzenreiter und liegt deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt von knapp 16 Prozent. Das Bundesland lässt auch Sachsen und Thüringen hinter sich, die mit 16,4 und 16,1 Prozent nur knapp über dem statistischen Schnitt liegen.

Schaue man in die Chefetagen der IT-Firmen, dünne sich der Frauenanteil überall deutlich aus, sagt Jana Bracklow vom Branchenverband BITKOM. "Wir haben gerade mal fünf Prozent im Top-Management. Das ist nicht wirklich viel. Wir haben im mittleren Management sieben Prozent Frauen. Da geht definitiv noch etwas."

Computerprogramme von Mädchen funktionieren besser

Die IT-Wirtschaft versucht schon seit Längerem, mehr Frauen zu gewinnen. Schon in Schulen sollen sich Mädchen dafür begeistern. Dort hat IT-Verbandschef Marco Langhof allerdings beobachtet, dass Mädchen viel zu oft den Jungs den Vortritt lassen: "Auf der anderen Seite sind sie, das muss ich mal ganz neidlos sagen, die gründlichen. Sie denken lieber zweimal nach. Das führt dazu, dass man dann am Computer nicht vorne sitzt. Dafür funktionieren die Programme etwas besser." Nahezu die komplette Software für die Mondlandung wurde laut Langhof von Informatikerinnen geschrieben.

Russische Frauen sind selbstbewusster

Und die IT-Frauen selbst? Olga Sheshukova zum Beispiel ist Datenanalystin für eine Krankenkasse. Sie ist mit 14 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Dass hier so wenige Frauen in der IT arbeiten, sieht sie als kulturelles Problem. "Ich komme aus dem Sowjetland. Dort hat die Frau das Sagen. Deswegen hat man in der Schule nie gehört, du kannst kein Mathe, weil du ein Mädchen bist. Ich habe aber gehört, dass es in Deutschland ab und zu so war, dass die Frauen eher in die Küche gehören."

Zur IT gehören sie auf jeden Fall noch nicht. Wenn Olga Sheshukova zum Beispiel im Mai auf einer der größten Community-Konferenzen für Software-Entwickler in Magdeburg spricht, ist sie eine Seltenheit. Unter den Sprechern sind nur drei Frauen und 38 Männer.