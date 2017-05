Die Fraunhofer-Gesellschaft hat sich zu ihrem Engagement in Ostdeutschland bekannt. Wie der Präsident der Wissenschaftsorganisation, Reimund Neugebauer, mitteilte, sollen allein in Sachsen in diesem Jahr 100 Millionen Euro investiert werden. Mit dem Geld würden in Dresden Mikroelektronik-Labore eingerichtet und ein neues Cyber-Institut aufgebaut. In Leipzig würden Forschungsprojekte zur Cyber-Sicherheit gefördert.

Neues Projektzentrum in Erfurt

In Erfurt wird Neugebauer zufolge ein Projektzentrum für Mikroelektronik eingerichtet. Forscher sollten dort mit der regionalen Wirtschaft zusammenarbeiten. Noch in diesem Jahr werde ein Institut nach Rostock kommen, eine Einrichtung in Potsdam werde in ein Institut umgewandelt.

Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauerr Die Fraunhofer-Gesellschaft hatte ihr Engagement im Osten 1992 begonnen. Damals waren es 21 Einrichtungen, davon acht Institute. Die Zahl der Einrichtung hat sich seitdem verdoppelt, die Zahl der Mitarbeiter vervierfacht. An diesem Montag beginnt in Dresden die Jahrestagung der Wissenschaftsorganisation.



Präsident Reimund Neugebauer sagte, Unterschiede zwischen Ost und West gebe es bei Fraunhofer nicht. Eine ganze Reihe der insgesamt 100 Institutsleiter hätten ihre Wurzeln im Osten. Die Herkunft spiele keine Rolle. Fraunhofer sei so etwas wie eine Zielmarke für Ost-West-Integration. Es gebe einen regen Austausch von Mitarbeitern, Führungskräften, Wissen und Projekten.

Es gab regen Austausch, großes Interesse aneinander und eine breite Hilfsbereitschaft. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft zur Ost-West-Integration

Kein Unterschied zwischen Ost und West