Der Linde-Standort in Leuna beliefert mehr als 30 Kunden in Mitteldeutschland. Bildrechte: Ralf Geißler

Trotz Fusionsplänen Linde-Standorte in Leuna und Dresden offenbar sicher

Es soll eine der größten Fusionen in der Chemiebranche werden. Der Gase-Konzern Linde will sich mit dem amerikanischen Konkurrenten Praxair zusammentun. Obwohl es massive Proteste von Gewerkschaftern gab, haben Vorstand und Aufsichtsrat grünes Licht gegeben. Was heißt das für die Linde-Standorte in Mitteldeutschland? An diesem Mittwoch reist Linde-Vorstandschef Belloni an.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL