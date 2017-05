Das Besondere daran: Die kleine Firma ist Teil von etwas Größerem. Sie hat sich in Jena einer Genossenschaft angeschlossen, ihr Name: Towerbyte. Für Schmidt hat das viele Vorteile: "Das ist zum einen die Verzahnung mit anderen Unternehmen, die auch im Online-Umfeld tätig sind. Dadurch hat man Synergie-Effekte. Wir sind so eine Art Unternehmer-Selbsthilfegruppe. Das heißt, immer, wenn man mal nicht weiterkommt, muss man kein Beratungsunternehmen aktivieren, sondern geht zwei Türen weiter und kann fragen: 'Hey, wie gehst denn du mit dem Thema Personal um?'".