Eine riesiger Greifer setzt die weiße Karosserie auf einen Montagetisch. Dieser Elektro-Golf wird nie beim Kunden landen. Mit ihm proben die VW-Mitarbeiter in der Gläsernen Manufaktur in Dresden die Fertigung. Von März an sollen sie täglich 35 dieser Autos bauen. Deren künftige Fahrer können dann direkt auf der Produktionsfläche stehen: "Das ist etwas ganz besonderes, was wir hier anbieten. Hier steht der Manufakturgedanke im Vordergrund", sagt Kai Siedlatzek, Finanzchef von VW-Sachsen. "Hier geht es nicht darum, den Leuten eine Massenfertigung zu zeigen, sondern das Thema Automobilbau erlebbar zu machen. Das ist unsere Idee, dafür steht Dresden. Und das haben wir auch gerade mit dem Phaeton in den vergangenen 15 Jahren unter Beweis gestellt."

Vom Luxusauto zur E-Mobilität

Der E-Golf in Dresden Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Johannes Schiller Von der Luxuskarosse Phaeton - mit bis zu 12 Zylindern und 16 Liter Spritverbauch - zum sauberen Elektro-Golf. Das zeigt, wie groß der Umbau bei Volkswagen ist. Stellenstreichungen an vielen Standorten gehören dazu, aber auch neue Investitionen, vor allem in die E-Mobilität. In Dresden sind das rund 20 Millionen Euro. Für Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig das richtige Signal: "Es wurde ja ein bisschen auch verschlafen, die Entwicklung. Ich habe die deutsche Autoindustrie auch wiederholt kritisiert, dass sie zugelassen hat – im wörtlichen Sinne – dass andere Hersteller an ihnen vorbeigezogen sind. Jetzt beobachte ich aber eine neue Dynamik. Das ist auch gut so! Wir brauchen ehrgeizige Ziele, um das Autoland Deutschland wieder Weltmarktführer werden zu lassen."

Anders als in Deutschland sind Elektro-Autos in anderen Ländern längst keine Ladenhüter mehr. In Norwegen fahren 100.000 Autos elektrisch. Das zeigt die Möglichkeiten der Technologie, sagt VW-Manager Siedlatzek: "Norwegen ist einer der Schlüsselmärkte in Europa, die ganz konsequent auf E-Mobilität setzen. Und da sind wir mit unserem E-Golf im Moment Marktführer. Darum ist das ein ganz wichtiger Markt für uns im Moment."

Die Branche braucht einen langen Atem

Einblick in die "neue" Gläserne Manufaktur Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK/Johannes Schiller Vielleicht auch eine Chance für die Dresdner VW-Mitarbeiter, die seit dem Ende der Phaeton-Produktion pendeln - in die VW-Werke Chemnitz oder Zwickau. Wie viele genau von ihnen wieder in Dresden arbeiten können, steht noch nicht fest: "Klar ist", sagt Betriebsratschef Thomas Aehlig, "wir brauchen noch weitere Schritte, um wieder alle Kollegen aus Dresden auch hier beschäftigen zu können. Keiner kann im Moment sagen, wie lange es dauert, bis wir das geschafft haben." Bleibt die Frage: Wie schnell klappt der Umstieg zur E-Mobilität? Wann steigen die Verkaufszahlen?

Der Berliner Mobilitätsforscher Weert Canzler denkt, dass die Branche einen langen Atem braucht: "Also das Problem bei der E-Mobilität in Deutschland ist: Es gibt zwar inzwischen eine ganze Reihe an Fahrzeugen, die man kaufen oder leasen kann. Aber es gibt einen verschwindend geringen Teil bei den Neuzulassungen. Und das hängt damit zusammen, dass alles andere nicht stimmt. Warum soll ich ein Auto kaufen, bei dem ich nicht weiß, wie hoch der Wiederverkaufswert ist? Wie lange die Batterie hält? Bei den Privaten bin ich erst mal skeptisch."