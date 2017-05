Seit Januar arbeiten die sozialen Vereine mit halber Kraft. Denn sie haben keine sicheren Zusagen, mit wie viel Geld sie das Land Sachsen-Anhalt fördert. Zum Beispiel wartet der "Verband junger Medienmacher fjp media" auf rund 400.000 Euro. Bisher gebe es nur monatliche Abschläge, erklärt Geschäftsführer Olaf Schütte. "Mit den Abschlägen kann das bezahlt werden kann, was dringend notwendig ist wie Personal, und wir können bestimmte Angebote vorhalten. Aber vollumfänglich geht es nicht. Das betrifft Projekte zu Cybermobbing oder Datensicherheit, wo wir mit einer gebremsten Haltung rangehen. Wir können im Vorlauf nicht planen, weil wir nicht wissen, wie viel Geld kommt."

Das betrifft auch einen Fachtag zum Cybermobbing, der im Sommer stattfinden sollte. Das Problem ist: Wenn die Förderung doch nicht genehmigt oder gekürzt wird, müssen die Vereine auch die Abschläge zurückzahlen. Das ist besonders verheerend, wenn ehrenamtliche Vorstände das finanzielle Risiko tragen. So geht es Fabian Pfister vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt: "Da geht es um Summen im sechsstelligen Bereich bei jedem Träger. Die hat man ja nicht in der Portokasse, die schleppen wir als Ehrenamtliche als Risiko mit uns herum."

So läuft das Projekt "Jugend macht Zukunft" auf Sparflamme: Eigentlich war eine zusätzliche Stelle geplant. Junge Menschen sollten sich mit den Ministerien austauschen, gemeinsam wollte man die Kinder- und Jugendpolitik stärken. Solche Geschichten kann zurzeit jeder Verein in Sachsen-Anhalt erzählen, auch im Bereich Gleichstellung oder Integration von Flüchtlingen. Deshalb hat die Linke beantragt, im Landtag darüber zu debattieren.

Fraktionschef Swen Knöchel kritisiert "ungedeckte Schecks": CDU, SPD und Grüne hätten mehr Ausgaben als Einnahmen beschlossen. "Mindestens 200 Millionen Euro muss der Finanzminister erwirtschaften. Er ist den Weg des geringsten Widerstands gegangen: Er hat sich dort bedient, wo es am leichtesten ist, bei den freiwilligen Leistungen. Aber das macht ja gerade unser Land aus, das macht es lebenswert." Finanzminister André Schröder (CDU) ist verärgert über den Angriff: "Das ist nicht das Recht des Finanzministers, sondern gesetzlicher Auftrag und Pflicht, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen."

Deshalb hat er den Ministerien vorgeschrieben, etwa ein Prozent ihrer Ausgaben zu kürzen. Bei den Pflichtaufgaben geht das nicht, Lehrer und Polizisten müssen bezahlt werden. Dagegen sind bei den freiwilligen Leistungen zehn Prozent eingefroren. Nur wenn die Ministerien an anderer Stelle sparen, können sie diese bezahlen. Die sozialen Verbände könnten nun bald mit ihren Fördergeldern rechnen, kündigt Finanzminister Schröder an: "Hier hat das Sozialministerium eine Kompensation angeboten und eine entsprechende Ausnahme beantragt. Und ich habe dem stattgegeben, sodass ich glaube, dass es zu einer deutlichen Entschärfung beiträgt."

Am Donnerstag noch hatte das "Bündnis zivilgesellschaftlicher Träger" das Land in einem offenen Brief aufgefordert, die Bescheide auszustellen. Nun hoffen die Verbände, dass sie bald mit voller Kraft arbeiten können.