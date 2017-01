Neue Bahnstrecke und Verladestationen Sächsische Regierung will A4 entlasten

Lkw dicht an dicht. Dazu Pendler, die tagtäglich die Autobahn nutzen. Ein Bild, dass an einem Nachmittag auf der A4 zwischen der polnischen Grenze und Dresden ganz normal ist. Die Strecke scheint gut ausgelastet. Doch ist sie tatsächlich überlastet? Nein, sagt Bernd Sablotny vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr: "Die A4 stößt nicht an ihre Grenzen. Sie hat im Bereich des Dresdner Norddreiecks so etwas um die 55.000 Fahrzeuge tägliche Belegung. Das nimmt bis Ludwigsdorf, bis zur Landesgrenze, auf 20.000 Fahrzeuge. Ein Vierstreifer schafft in der Regel so 60 bis 70.000. Von daher ist diese Zahl nicht so hoch."

Güterverkehr soll auf Schiene verlagert werden

Im Verkehrsministerium geht man davon aus, dass die Kapazität der zweispurigen A4 auch in Zukunft ausreicht. Sablotny erklärt, dass in letzter Zeit gerade in Ostsachsen einige Baustellen für Staus gesorgt hätten. Das könnte den subjektiven Eindruck einer Überlastung verstärkt haben. Da rechnet er auch für 2017 mit weiteren Behinderungen. Unabhängig davon sollen in den kommenden Jahren mehr Güter auf die Schiene.

In Ostsachsen setzt man da besonders auf eine neue Strecke nördlich der A4: "Wir hatten sicherlich einen gewissen Nachholbedarf. Aber mit dem Ausbau dieser Hauptgüterverkehrsstrecke, dieser europäischen Güterverkehrsstrecke über Horka, ist, dieser Nachholbedarf im Bereich der Lausitz ausgeglichen", erklärt Sablotny.

Neue Verladestationen ersetzen ältere

Ende 2018 soll die neue Strecke fertig sein und die Seehäfen im Norden mit Osteuropa verbinden. Momentan wird kräftig gebaut. Doch allein neue Schienen reichten nicht aus, meint die Opposition im sächsischen Landtag. Unternehmen vor Ort müssten auch besser eingebunden werden, sagt Katja Meier, die verkehrspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen: "In Sachsen wird zu wenig getan, um Güter tatsächlich auf die Schiene zu bringen. In Rede stehen gerade die Schließung von vielen Verladestationen durch die DB Cargo. Das konterkariert natürlich die Bemühungen, mehr Güter auf die Schiene zu bringen."

Diese regionalen Verladestationen sind notwendig, um Container für die letzten Kilometer wieder von der Schiene auf den Lkw zu bekommen und auszuliefern. Fehlen sie, nützt auch ein gut ausgebautes Schienennetz wenig. Warum also schließt die DB Dutzende dieser Stationen? Es kämen wieder neue, verspricht Michael Wuth von der DB Netz AG: "In Falkenberg, in Ruhland, jetzt auch in Niesky und in Horka-Güterbahnhof. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Güterverkehrslogistikschiene. Wir können eigentlich prophezeien, dass sich entlang dieser Schiene auch die ein oder anderen schienenaffinen Logistikunternehmen ansiedeln werden."



Eine effektivere Nutzung der Schiene scheint übrigens sinnvoll. Schließlich passen auf einen Güterzug über 100 Container. Das entlastet die Autobahnen und am Ende auch die Umwelt.