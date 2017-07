Bei Solarworld schöpfen die Mitarbeiter in Sachsen und Thüringen Hoffnung. Ein Investor will die Werke übernehmen. Wie könnte es weitergehen?

Bei Solarworld schöpfen die Mitarbeiter in Sachsen und Thüringen Hoffnung. Ein Investor will die Werke übernehmen. Wie könnte es weitergehen? Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Solarworld Wie geht es beim Solarzellen-Hersteller weiter?

Für den Solarzellenhersteller Solarworld gibt es neue Hoffnung: Der Insolvenzverwalter hat eine Investorengruppe gefunden, die sich für die Standorte in Freiberg und Arnstadt interessiert. Die Gruppe will allerdings nur ein Viertel der Mitarbeiter übernehmen – 450 insgesamt. Und wie geht es weiter an den beiden Standorten in Mitteldeutschland?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL